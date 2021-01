Willem II ontslaat trainer Adrie Koster: ‘Toch voelen we ons nu genoodzaakt’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 10:14 • Chris Meijer • Laatste update: 10:33

Willem II heeft afscheid genomen van Adrie Koster, zo maken de Tilburgers via de officiële kanalen bekend. De huidige nummer zeventien van de Eredivisie meldt dat de tegenvallende sportieve resultaten de aanleiding zijn om afscheid te nemen van de 66-jarige oefenmeester. Koster had bij Willem II nog een doorlopend contract tot de zomer van 2022 en is na Aleksandar Rankovic (ADO Den Haag), Kevin Hofland (Fortuna Sittard) en Arne Slot (AZ) de vierde Eredivisie-trainer die dit seizoen zijn congé krijgt.

“Wij zijn Adrie erg dankbaar voor de mooie prestaties die we samen met hem bereikt hebben. Gedurende ruim tweeënhalf jaar hebben we erg prettig met Adrie samengewerkt. Toch voelen we ons nu genoodzaakt om gezien de tegenvallende resultaten van dit seizoen in het belang van de club dit zeer moeilijke besluit te nemen”, zo laat technisch directeur Joris Mathijsen weten. Het besluit van Willem II om afscheid te nemen van Koster komt twee dagen voor de uitwedstrijd tegen Ajax.

Tijdens het duel met de Amsterdammers zullen Gery Vink, Chima Onyeike en Harald Wapenaar de leiding hebben bij Willem II. Volgens het communiqué gaan de Tilburgers op zoek naar een nieuwe trainer. “Ik heb bij Willem II fantastische jaren gehad en erg fijn kunnen werken”, zo laat Koster zelf na zijn ontslag weten. “Door verschillende omstandigheden is het dit seizoen niet gelukt om in lijn met de afgelopen jaren goed te presteren. Dat is doodzonde en het is spijtig dat het zo gelopen is.”

Koster stond sinds de zomer van 2018 aan het roer bij Willem II. In zijn eerste seizoen eindigde de club als tiende, vorig seizoen werden de Tilburgers zelfs vijfde en bereikten daarmee voor het eerst sinds 2005 Europees voetbal. Dit seizoen verloopt aanzienlijk moeizamer, aangezien de laatste tien wedstrijden niet gewonnen werden en er nu een degradatieplaats wordt bezet. De 1-3 thuisnederlaag tegen PEC Zwolle blijkt de druppel te zijn geweest voor de clubleiding van Willem II. Koster werkte eerder als trainer voor onder meer Roda JC Kerkrade, Helmond Sport, TOP Oss, Excelsior, VVV-Venlo, RKC Waalwijk, Jong Ajax en Beerschot.