PSV accepteert schikkingsvoorstel: Schmidt niet op de bank tegen Emmen

Dinsdag, 26 januari 2021 om 10:03 • Chris Meijer • Laatste update: 10:12

Roger Schmidt zit dinsdagavond niet op de bank bij PSV tijdens de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De Eindhovenaren maken via de officiële kanalen dat een schikkingsvoorstel van de KNVB is geaccepteerd voor een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk. Aanleiding hiervoor zijn de uitspraken van Schmidt aan het adres van scheidsrechter Bas Nijhuis na het duel tussen Sparta Rotterdam en PSV (3-5).

Naar aanleiding van de uitlatingen van Schmidt aan het adres van Nijhuis stelde de KNVB een onderzoek in. De voetbalbond kwam met een schikkingsvoorstel, waardoor de Duitse oefenmeester twee wedstrijden (waarvan één voorwaardelijk) geschorst zou zijn. Dat voorstel hebben Schmidt en PSV geaccepteerd en hij is dinsdag dus niet van de partij is bij de uitwedstrijd tegen FC Emmen. Assistenten Lars Kornetka en Jörn Wolf nemen de taken van Schmidt in dat duel over.

Eerder dit seizoen draaide Nijhuis tegen Vitesse (2-1 nederlaag) een penalty voor PSV in blessuretijd terug, nadat hij de beelden had bekeken aan de zijlijn. Schmidt was daarna woedend op Nijhuis, en volgens de Duitser speelt dat akkefietje nog altijd een rol. "De scheidsrechter heeft vandaag (tegen Sparta, red.) na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", zo zei Schmidt ruim een week geleden. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman kon zijn oren amper geloven en vroeg gelijk of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", zo zei de stellige Schmidt.

"Dat is voor mij niet professioneel", vervolgde de PSV-coach zijn opvallende relaas. "Dat is honderd procent niet professioneel. Het is nu de tweede keer dat ik dit zo voel. En daar ben ik echt niet blij mee." De woorden van Schmidt zorgden voor ongeloof bij Nijhuis. "Wat? Dat ik expres tegen hem gefloten heb ook nog? Sow, nou, dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken, hè. Ik moet er echt om lachen, want dit is echt complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen, heeft hij dat echt gezegd? Een trainer wordt gewoon beoordeeld op zijn gedrag, als hij een paar keer zo doet bij de vierde man, dan geef ik gewoon een gele kaart", zo klonk het in een interview met ESPN.

Schmidt kwam afgelopen vrijdag op het persmoment voorafgaand aan RKC-thuis nog een keer terug op de ruzie met Nijhuis, overigens tegen de wens van de persvoorlichter van PSV in. "Ik heb het na de wedstrijd (tegen Sparta Rotterdam, red.) en op de persconferentie heel duidelijk uitgelegd. Dat is nog steeds mijn mening." De Duitse coach voelde zich niet ongemakkelijk bij het incident van vorige week. "Nee, ik voel me daar niet ongemakkelijk bij. Iedereen moet in het voetbal optimaal presteren. Als dat in mijn ogen niet gebeurt, bijvoorbeeld de scheidsrechter bij de overtreding op Cody Gakpo, zeg ik er wat van. Volgens mij mag dat", aldus Schmidt.