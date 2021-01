‘Ajax ziet toptalent (16) definitief naar Europese grootmacht vertrekken’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 09:37 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:45

Ajax lijkt Julian Rijkhoff definitief kwijt te zijn aan Borussia Dortmund. De aanvaller, die maandag zijn zestiende verjaardag vierde, heeft volgens Ajax Showtime een definitief akkoord bereikt met de Duitse grootmacht over een contract tot medio 2024. De Ajax-leiding is inmiddels op de hoogte van het naderende vertrek van de talentvolle Rijkhoff, zo klinkt het.

Rijkhoff en Ajax waren weliswaar enige tijd in gesprek over een professioneel contract, maar het voorstel van de Amsterdamse club kon de piepjonge aanvaller niet echt bekoren. Rijkhoff hoorde vervolgens ‘heel lang’ niets meer van Ajax, waarna Dortmund in actie kwam en contact opnam met het management van de jonge Ajacied. Ajax houdt slechts een opleidingsvergoeding over aan het vertrek van de spits, die spoedig naar Dortmund vertrekt om zijn handtekening onder de verbintenis te zetten.

Rijkhoff lijkt dus niet de toekomstige spits te worden van Ajax 1. Patrick Kluivert is voorlopig de laatste zelfopgeleide aanvaller die de spitspositie met succes wist te veroveren in de hoofdmacht van de Amsterdamse club. “Misschien moet Ajax eens overwegen een technisch manager aan te stellen als rechterhand van Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.), voor alleen de jeugd”, suggereerde Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf ruim een week geleden op Twitter. “Bij Rijkhoff is heel veel fout gegaan, begrijp ik.”

Veel Ajax-fans toonden zich onlangs teleurgesteld over het naderende afscheid van Rijkhoff. Het talent werd door sommigen in een rijtje geplaatst met Donyell Malen, Daishawn Redan en Dillon Hoogewerf, spelers die de jeugdopleiding van Ajax ook op jonge leeftijd verlieten. Rijkhoff kreeg tevens een storm aan kritiek over zich heen nadat hij een filmpje van een doelpunt plaatste op Instagram. "Als je bij Ajax had gebleven had je over twee, drie jaar eerste spits geworden, gek!!", zo luidde één van de berichten. Weer een andere Ajacied voorzag problemen voor de nog piepjonge Rijkhoff. "Tot nooit meer horens. Bye bye carrière." Rijkhoff besloot al snel om de negatieve reacties op zijn Instagram-pagina te verwijderen.