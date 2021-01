Kritische Kenneth Perez kan oren niet geloven: ‘Is hij maar dertig jaar?’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 08:46 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:10

Kenneth Perez is benieuwd of de samenwerking tussen Luciano Narsingh en FC Twente een succes gaat worden. De aanvaller maakte afgelopen vrijdag op huurbasis de overstap van Feyenoord naar Enschede en dat betekent vrijwel zeker een definitief afscheid van de Rotterdammers, daar zijn verbintenis ten einde loopt. De overgang van Narsingh naar De Grolsch Veste kwam in het programma Voetbalpraat van ESPN ter sprake.

Presentator Pascal Kamperman stelde Kenneth Perez de vraag of hij de overgang van Narsingh naar FC Twente snapt. “Het is niet mijn type speler. Hij is mij te blind”, begon de Deense oud-voetballer. “Maar hij heeft een groot wapen, of had: hij is bloedsnel. Maar dat is hij volgens niet meer. Dat is een gigantische kracht en daar worden heel veel clubs toch door verblind. Ik heb liever iemand die ook omhoogkijkt, die ook zelf kan scoren en dat doet hij ook niet veel. Het is niet mijn type speler.”

Perez benadrukte wel dat het bij FC Twente anders gaat worden voor Narsingh dan bij Feyenoord. “Misschien dat hij daar wel de vrijheid voelt. Hoe oud is hij eigenlijk? Dertig jaar? Is hij maar dertig? We doen nu net alsof dat hij moet stoppen als het nu bij FC Twente niet lukt. Maar er zijn altijd wel clubs. Hij heeft een mooi CV. Hij heeft weet ik veel hoeveel keer voor het Nederlands elftal gespeeld (negentien A-interlands, red.).”

Perez kan zich hoe dan ook alleen maar ‘één goed seizoen bij sc Heerenveen’ herinneren. Leon ten Voorde, journalist van TC Tubantia wees Perez erop dat Narsingh het bij PSV ‘ook wel aardig had gedaan’. Perez: "Ik zei goed.” Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad snapt de beweegredenen van Feyenoord. “Een grootverdiener die niet of nauwelijks inviel. Bovendien hebben ze nu meer opties.”

Perez vroeg zich af of FC Twente een groot deel van het salaris voor zijn rekening neemt. Het bedrag van een jaarsalaris van 1,4 miljoen euro passeert al maanden de revue. Ten Voorde verzekert dat een dergelijk bedrag niet op waarheid berust, op basis van gesprekken die hij met technisch directeur Jan Streuer voerde. “Ik denk dat ze allemaal heel veel water bij de wijn hebben gedaan.”

Narsingh kon bij Feyenoord niet op veel speeltijd meer rekenen. De aanvaller zat in de eerste vier wedstrijden na de winterstop negentig minuten op de bank. Hij wordt bij FC Twente de vervanger van Vaclav Cerný, die dit seizoen niet meer in actie kan komen door een zware knieblessure. Narsingh begon zijn profcarrière in 2008 bij Heerenveen en verdiende in 2012 een transfer naar PSV. In 2017 koos hij voor een buitenlands avontuur bij Swansea City, maar in 2019 tekende hij bij Feyenoord.