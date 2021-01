Van der Vaart snapt euforie totaal niet: ‘Ik zie hem niet spelen bij Ajax’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 08:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:59

Naci Ünüvar wordt door veel mensen gezien als een toekomstig basisspeler van Ajax. Rafael van der Vaart echter is een totaal andere mening toegedaan. De voormalig middenvelder van de Amsterdamse club denkt niet dat de pas zeventienjarige vleugelaanvaller op termijn doorbreekt in het elftal van trainer Erik ten Hag. Hij legt ook gelijk uit waarom die angst al enige tijd bij hem leeft.

Van der Vaart is bang dat er in het voetbal anno 2021 geen plaats meer is voor technisch begaafde spelers zoals Ünüvar. "Waarom waren we zo blij dat Hakim Ziyech nog in Nederland voetbalde? Waarom baalden we dat Mohamed Ihattaren aan het begin van deze competitie de lijn die hij had ingezet niet wist door te trekken?", vraagt de oud-speler zich hardop af in een uitgebreid interview met Helden Magazine. Van der Vaart geeft zelf gelijk het antwoord: "Omdat je spelers die met hun techniek het verschil kunnen maken, niet veel meer ziet."

Over de toekomst van Ünüvar bij Ajax is Van der Vaart dan ook niet erg positief gestemd. "Over Naci Ünüvar wordt ook gezegd dat hij een goeie is, maar ik zie hem niet spelen in het eerste van Ajax. Dan wordt er gezegd dat hij nog maar zeventien of achttien is. Nou, op die leeftijd speelden wij al in het eerste", verwijst Van der Vaart naar zijn eigen debuut in Ajax 1 in april 2000. "Terwijl Ajax juist spelers met een uitstekende techniek, die mensen vrij voor de goal kunnen zetten, hard nodig heeft." Ünüvar, die pas één keer meedeed in de hoofdmacht van Ajax, kwam maandagavond als invaller binnen de lijnen bij Jong Ajax. Het was echter niet voldoende om een de 0-2 nederlaag tegen Go Ahead Eagles af te wenden.

Van der Vaart constateert wat dat betreft een groot verschil tussen zijn eigen beginjaren als profvoetballer en de situatie van vandaag de dag. "In onze tijd was techniek de basis en daarmee groeiden wij op in Nederland. Als we naar een buitenlandse club gingen, blonken we op dat vlak ook meteen uit. Onze aannames, het passen en trappen: dat konden ze daar niet zoals wij dat konden", zo besluit de oud-middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur.