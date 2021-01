Harde kern van Willem II geeft dreigende waarschuwing af aan relschoppers

Maandag, 25 januari 2021 om 23:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:46

Fanatieke supporters van diverse Nederlandse clubs hebben maandag van zich laten horen naar aanleiding van de rellen in meerdere steden de afgelopen dagen. Harde kernen van onder meer Willem II, Heracles Almelo, NEC en AZ hebben zich fel uitgesproken tegen de relschoppers en hebben beloofd om de politie te ondersteunen.

Na de rellen van zondagavond, waarin Tilburg-West het toneel was van zware vernielingen, wilde de harde kern van Willem II voorkomen dat er maandag opnieuw ongeregeldheden zouden uitbreken in de stad. Gevreesd werd voor rellen bij het Koning Willem II Stadion, waarvoor via sociale media werd opgeroepen. Supporterclubs KS79 en Amigos dos Amigos schreven in reactie daarop 'plunderingen en vernielingen in de stad Tilburg of aan eigendommen van ondernemers niet te tolereren'.

De harde kern van Willem II hield maandagavond met ongeveer vijftig man wacht bij het stadion. "We blijven zolang als het nodig is", liet een van hen optekenen door het Brabants Dagblad. "Ook na 21.00 uur. Daar hebben we wel een boete voor over. Dit is onze stad en die laten we niet vernielen." De sfeer bleef rustig en er werden geen relschoppers gesignaleerd. Rond 22.00 uur was het weer rustig rond het stadion.

Ook supportersgroeperingen van andere Nederlandse clubs lieten van zich horen. "Geen plunderingen en vernielingen in ONZE stad!", schrijft de supportersvereniging van MVV Maastricht. ''Voor degene die toch meent aan onze stad te moeten komen, we hopen dat de politie jullie vindt voordat wij dat doen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee." Ook de harde kern van NEC gaf een boodschap af. "Wij zullen dit niet toestaan. Onze winkeliers hebben het al zwaar en kunnen dit er niet bij hebben. Wij zullen dus onze stad verdedigen", schrijft de East Side & HKN op Facebook.