Vrije val van FC Eindhoven blijft voortduren door Jonathan Okita

Maandag, 25 januari 2021 om 22:58 • Laatste update: 23:04

NEC Nijmegen heeft maandagavond een zwaarbevochten zege geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij FC Eindhoven genoten de Nijmegenaren bij rust een 0-1 voorsprong, die uiteindelijk ternauwernood over de streep getrokken werd. Dankzij de driepunter komt NEC, dat zesde staat, met 38 punten op gelijke hoogte met NAC (vierde) en Go Ahead Eagles (vijfde); de Eindhovenaren blijven met 27 punten steken op de tiende positie van de ranglijst en hebben al vijf duels niet gewonnen.

Het was de ploeg van trainer Rogier Meijer die vanaf de aftrap nadrukkelijk op zoek ging naar de openingstreffer. Al voor het verstrijken van de vierde speelminuut leverde de aanvalslust van de Nijmegenaren een grote kans op, toen Cas Odenthal rakelings naast kopte uit een hoekschop vanaf rechts. Nadat ook Souffian El Karouani een kans om zeep hielp, leverde de derde poging van de bezoekers wel een treffer op. Na een razendsnelle counter was het Okita die op de rand van het zestienmetergebied gevaarlijk naar binnen sneed en de bal vervolgens in de verre hoek krulde: 1-0.

Eindhoven had duidelijk grootse moeite met het spel van de tegenstander, die ook na de openingstreffer opportunistisch voetbal op de mat legde. Pas na een half uur spelen wist de thuisploeg de eerste serieuze mogelijkheid van de wedstrijd te creëren. De Eindhovenaren kwamen er snel uit in de omschakeling en Brian De Keersmaecker gunde ploeggenoot Joey Sleegers met een tikje opzij een opgelegde kans, maar laatstgenoemde zag zijn inzet op de paal belanden. Op slag van rust was het de thuisploeg die goed wegkwam: Okita kreeg de vrije doorgang richting het vijandige doel, maar faalde oog in oog met Ruud Swinkels af te ronden.

In het tweede bedrijf kregen de Eindhovenaren meer kleur op de wangen. Vijf minuten na de thee probeerde Hugo Boterman zijn ploeg met een hakbal naast NEC te zetten, maar zijn poging ging rakelings naast. Ruim twintig minuten voor het eindsignaal raakte de thuisploeg opnieuw het aluminium, toen doelman Norbert Alblas het afstandsschot van Iker Pozo op de paal tikte. De ploeg in het restant van de wedstrijd zoeken naar de gelijkmaker, die echter niet meer gevonden werd.