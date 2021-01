Trefzekere Gareth Bale wankelt met Tottenham Hotspur in de FA Cup

Tottenham Hotspur heeft maandagavond ternauwernood de volgende ronde van de FA Cup gehaald. Op bezoek bij Wycombe, dat uitkomt in de Championship, kwam de ploeg van José Mourinho al vroeg achter en na de gelijkmaker van Gareth Bale leek het uit te draaien op verlenging. Door drie late treffers vanaf minuut 86 won Tottenham alsnog ruim in reguliere speeltijd: 1-4. Dankzij de zwaarbevochten overwinning plaatsen de Londenaren zich voor de achtste finale van het toernooi, waarin Everton de opponent zal zijn.

Mourinho wijzigde zijn basiself op maar liefst tien plekken ten opzichte van het laatste Premier League-duel met Sheffield United (1-3 winst). Een riskant besluit, waardoor the Spurs al vrij snel aan het wankelen werden gebracht. Nadat Joe Hart zijn doel in de zevende minuut met een puike redding nog schoon wist te houden, kreeg Tottenham halverwege de eerste helft alsnog het deksel op de neus. De fysiek veel sterkere Uche Ikpeazu hield Toby Alderweireld van de bal, waardoor de spits de gelegenheid kreeg om een voorzet te produceren. Davinson Sánchez kon maar half ingrijpen, waardoor Fred Onyedinma de bal voor zijn voeten kreeg en van dichtbij succesvol uithaalde: 1-0.

De Londenaren werden wakker geschud door de onverwachte tegentreffer, maar langere tijd, los van een speldenprikje van Bale, moest Tottenham het antwoord schuldig blijven, totdat de laatste minuut van de eerste helft aanbrak. Eerst bracht de lat nog redding voor Wycombe, toen Tanganga krachtig kon inkoppen uit voorzet van Erik Lamela, maar even later viel de gelijkmaker alsnog. Lucas Moura had een voorzet vanaf links in huis en vond Bale, die met een teen zijn ploeg op gelijke hoogte zette: 1-1. Het was voor de Welshman sinds 23 december, toen hij in de EFL Cup scoorde tegen Stoke City.

In de tweede helft besloten de bezoekers de duimschroeven flink aan te draaien. Met veel vaste basiskrachten inmiddels binnen de lijnen wist de ploeg van Mourinho de kansen aan elkaar te rijgen. Onder meer Moussa Sissoko en Heung-Min Son misten goede mogelijkheden, maar de voorsprong werd alsnog gevonden. Het was Harry Winks die uit een rebound en voor een leeg doel de 1-2 mocht binnenschieten, nadat doelman Ryan Allsop uit positie was gebracht na een eerdere redding. Het hek was van de dam, want na de treffer in de 86ste minuut scoorde Tottenham nog tweemaal. De 1-3 kwam van Tanguy Ndombele die afwerkte na een pass van Son. Ndombele zette ook, ditmaal op aangeven van Pierre-Emile Höjbjerg, de eindstand op het scorebord: 1-4. Steven Bergwijn bleef de hele wedstrijd op de bank.