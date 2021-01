Derksen: ‘Hij is teruggekomen als routinier, maar het is echt helemaal niks’

Maandag, 25 januari 2021 om 22:14 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Johan Derksen is de afgelopen maanden absoluut niet overtuigd geraakt van de toegevoegde waarde van Bruno Martins Indi voor AZ. De analist haalt maandagavond in Veronica Inside hard uit naar de 28-jarige centrumverdediger, die in de ogen van Derksen weinig goed doet.

"Ik hoor er niemand over, maar ik zit nu al weken te kijken naar die Martins Indi", opent Derksen zijn verhaal. "Die is teruggekomen als een routinier die wat body moet geven. Die verdedigt werkelijk dramatisch, hij is drie meter lang (1,85 meter, red.) en hij wint geen kopduel, geeft geen leiding. Zijn positiespel achterin... hij stelt zich verkeerd op... het is echt helemaal niks." René van der Gijp voegt nog toe: "En hij kan ook niet zo goed voetballen."

Martins Indi was zondag tegen Feyenoord (2-3 winst) betrokken bij het eerste tegendoelpunt dat de Alkmaarders incasseerden. De 34-voudig international liet Nicolai Jörgensen uit zijn rug ontsnappen, die daardoor door Jens Toornstra aangespeeld kon worden en het uiteindelijk afmaakte. Overigens zijn de analisten van Veronica Inside ook niet te spreken over de prestatie van Marcos Senesi, de centrumverdediger van tegenstander Feyenoord.

"Wij vinden al snel: dat is wat", zegt Wim Kieft over Senesi. "Hij heeft dat loopje, en dat linkerbeen, dat hij de bal een beetje inspeelt. Maar dekken doet hij niet. Je kan ook niet zeggen dat hij zoals Jaap Stam een geweldige mandekker is. Of hij voetbalt lekker mee zoals Frank de Boer of Daley Blind." Johan Derksen haakt daarop in en zegt: "Tegen Ajax (1-0 verlies, red.) was de beste wedstrijd die hij heeft gespeeld, maar voor de rest is het een doorsnee speler die in de Nederlandse competitie mee kan, maar hoger vraag ik me af."