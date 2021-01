Roger Schmidt loopt geïrriteerd weg middenin interview: ‘Stupid question’

Maandag, 25 januari 2021 om 20:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:53

Roger Schmidt heeft maandag zijn interview met Veronica Inside niet afgemaakt. De trainer van PSV raakte geïrriteerd na herhaaldelijke vragen over de fitheid van zijn selectie en was van mening dat hij respectloos werd behandeld. Vervolgens liep Schmidt weg voor de camera. "Wil je met me over elke speler gaan praten? Iets meer respect, anders stoppen we met dit interview, oké?", beet hij de interviewer onder meer toe.

Het interview begon nog vriendelijk, toen de reporter van Veronica Inside vroeg of Schmidt de talkshow kent. "Om eerlijk te zijn kan ik niks in het bijzonder zeggen over de verschillende Nederlandse tv-zenders, omdat ik niet zoveel tv kijk", aldus de Duitse coach, die vervolgens de vraag krijgt of hij Johan Derksen, vaste analist van het praatprogramma kent. "Misschien", aldus Schmidt, die met een vertwijfelde blik kijkt en te horen krijgt dat dat 'de man met de snor' is. "Nee, ken ik niet bij naam, misschien als ik hem zie."

Dan gaat het gesprek verder over Noni Madueke, die tegen RKC Waalwijk (2-0 winst) een hamstringblessure opliep. De aanvaller van PSV speelde even door met de kwetsuur en leek die daardoor erger te maken. "Ik weet nog niet hoe ernstig de blessure is, na de MRI van vandaag weten we weer", zegt Schmidt. "Hopelijk missen we hem maar drie weken."

Schmidt wordt gevraagd hoe het kwam dat Madueke doorspeelde met de blessure. "Ik heb hem zelf niet gesproken toen hij geblesseerd raakte. De dokters wilden hem eruit halen, maar hij wilde het nog een keer proberen. Hij dacht dat het wel kon, maar na tien meter was het duidelijk dat het niet kon. Ik moet vertrouwen hebben in de speler, al hebben sommige jonge spelers nog niet zoveel ervaring daarin, en de medische staf moet de beslissing nemen of hij eruit moet of niet. Maar het was al snel duidelijk dat hij eruit moest."

Dan krijgt Schmidt te horen dat het vreemd is dat zijn selectie niet fit is, ondanks dat de spelers van PSV vaak door hem gespaard worden. "Ik weet niet waarom jij denkt dat wij niet fit zijn", reageert Schmidt geïrriteerd. "That's a stupid question, om eerlijk te zijn. Als wij blessures oplopen, omdat we geraakt worden door een tegenstander... Ja, natuurlijk is dat een blessure, maar dat heeft niets te maken met onze fitheid." Als Schmidt dan te horen krijgt dat Madueke niet geraakt wordt, is de maat voor hem vol. "Wil je met me over elke speler gaan praten? Iets meer respect, anders stoppen we met dit interview, oké? Of dat een normale vraag is? Nee, heb je nog meer vragen?" Als de interviewer zegt dat hij nog meer vragen over de fitheid bij PSV heeft, loopt Schmidt weg.