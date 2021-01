Jong Ajax gaat na teleurstellende rentree Traoré in laatste minuten onderuit

Maandag, 25 januari 2021

Go Ahead Eagles heeft maandagavond dankzij twee doelpunten in blessuretijd gewonnen van Jong Ajax: 0-2. De wedstrijd leek te eindigen in een 0-0, maar late treffers van Sam Hendriks en Bradly van Hoeven bezorgden de Deventenaren alsnog de zege. Lassina Traoré maakte bij Jong Ajax zijn rentree gemaakt op het hoogste niveau. De twintigjarige spits speelde de eerste helft mee, maar kwam behoudens een mislukte vrije trap niet in het stuk voor. Ook zijn vervanger Brian Brobbey wist zijn stempel nauwelijks te drukken.

In de eerste helft was er weinig spektakel te zien op Sportcomplex De Toekomst. Ajax had voornamelijk de bal, maar wist geen enkele grote kans af te dwingen. Traoré dwong wel een vrije trap af na een aantal keer kappen en draaien op de rand van de zestien. De spits raakte uit die standaardsituatie de muur; zijn enige wapenfeit in de wedstrijd. Aan de andere kant van het veld gleed Jacob Mulenga na een lage voorzet van Antoine Rabillard de bal recht richting doelman Dominik Kotarski.

In de rust werd Traoré dus vervangen door Brian Brobbey, maar ook met laatstgenoemde in het veld speelde Jong Ajax niet sterk. De spits kreeg vlak na rust wel een kopkans uit een vrije trap, maar stuurde de bal recht op keeper Jay Gorter. Even later werd een hard laag schot van Brobbey in de korte hoek gepakt door diezelfde Gorter. Go Ahead Eagles was dreigend via invaller Erkan Eyibil, die de bal op de achterlijn onderschepte en vanaf daar verrassend vol de paal raakte.

De wedstrijd leek af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de slotfase sloeg Go Ahead toe. Sam Beukema kopte de bal uit een hoekschop door naar Hendriks, die bij de tweede paal intikte: 0-1. Jong Ajax ging daarna vol op de aanval en kreeg daardoor nog een doelpunt om de oren. Hendriks legde slim breed op Van Hoeven, die van dichtbij hard binnen schoot: 0-2.