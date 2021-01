De Roon deelt op Twitter sneer uit aan Ibrahimovic: ‘Nu ga ik mezelf verstoppen’

Maandag, 25 januari 2021 om 20:02 • Jeroen van Poppel

Marten de Roon haakt via zijn socialmediakanalen in op de ruzie die tijdens de wedstrijd tussen AC Milan en Atalanta (0-3) ontstond tussen Zlatan Ibrahimovic en zijn ploeggenoot Duván Zapata. De Oranje-middenvelder plaatst een video die gezien kan worden als een sneer naar Ibrahimovic. "Video posten en mezelf verstoppen", schrijft De Roon er spottend bedoeld bij.

Zapata raakte tegen AC Milan geïrriteerd, toen Ibrahimovic bij een 0-3 stand om een strafschop vroeg. "Wil je je dertiende strafschop?", zei de spits van Atalanta tegen de Zweed, verwijzend naar de stortvloed aan penalty's die AC Milan dit seizoen kreeg. In aanloop naar het treffen had Atalanta-trainer Gian Piero Gasperini uitgesproken dat juist die strafschoppen in zijn ogen het verschil maakten op de ranglijst.

*posts video and hide* ???? pic.twitter.com/2NA4C6tDYG — Marten de Roon (@Dirono) January 25, 2021

Ibrahimovic reageerde daarop op kenmerkende wijze. "Ik heb meer doelpunten gemaakt dan jij wedstrijden hebt gespeeld in je hele loopbaan", aldus de 39-jarige Zweed tegen Zapata, die overigens het laatste doelpunt in de wedstrijd maakte. Die uitspraak van Ibrahimovic zit ook in het filmpje dat De Roon maandagavond via onder meer Twitter deelt.