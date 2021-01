Luc Castaignos keert na Zuid-Koreaans avontuur terug in Europa

Maandag, 25 januari 2021 om 19:48 • Laatste update: 19:50

OFI Kreta heeft zich versterkt met Luc Castaignos, zo maakte de Griekse club maandag wereldkundig via de officiële kanalen. De 28-jarige spits komt over van het het Zuid-Koreaanse Gyeongnam FC, waar hij sinds februari 2019 actief was. Volgens het Griekse persbericht zet de goalgetter zijn handtekening onder een verbintenis van tweeënhalf jaar.

Welk bedrag er gemoeid is met de transfer is niet bekend gemaakt, al wordt de actuele marktwaarde van de geboren Schiedammer door Transfermarkt geschat op 330 duizend euro. Het is de eerste afgeronde transfer voor de OFI Kreta, dat de competitiewedstrijden afwerkt op het hoogste niveau van Griekenland. Castaignos is gehaald om de doelpuntenproductie van de eilandclub direct een boost te geven, in de hoop nacompetitievoetbal uiteindelijk te ontlopen.

Momenteel bezet de eilandclub na achttien speelronden een magere negende plek op de ranglijst, wat zou betekenen dat, als de stand gelijk zou blijven, de club veroordeeld wordt tot het spelen van nacompetitie. De opzet van de Griekse Super League is hetzelfde als de Jupiler Pro League: de top-zes van de ranglijst speelt play-offs om de titel; de onderste acht teams strijden in een nacompetitie tegen degradatie naar de Super League 2.

Het is alweer de achtste club voor Castaignos, die na zijn vertrek bij Feyenoord in 2011 bij Internazionale terechtkwam. Voordat de aanvaller in het avontuur belandde bij Gyeongnam, waar hij in 34 wedstrijden 6 keer tot scoren wist te komen, kwam hij onder meer uit voor Vitesse, Sporting Portugal, Eintracht Frankfurt en FC Twente.