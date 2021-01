Tandem tussen Pelkas en Thiam is goud waard voor Fenerbahçe

Maandag, 25 januari 2021 om 18:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:54

Fenerbahçe heeft zich maandagavond gerevancheerd voor het puntenverlies dat vier dagen geleden werd geleden tegen Sivasspor. De ploeg van trainer Erol Bulut rekende moeiteloos af met Kayserispor, dat de schade nog relatief beperkt hield: 3-0. Opvallend was het samenspel bij Fenerbahçe tussen nummer tien Dimitris Pelkas en spits Mame Baba Thiam, die elkaar voortdurend vonden. Fenerbahçe klimt over Galatasaray heen naar plek twee en heeft twee punten achterstand op koploper Besiktas.

De verhoudingen waren vanaf de openingsfase duidelijk: Fenerbahçe had vrijwel voortdurend de bal en zocht gretig de aanval, terwijl Kayserispor zich beperkte tot verdedigen. Pelkas zag in de openingsfase een volley uit een lastige hoek over getikt worden door doelman Dogan Alemdar, maar in de twintigste minuut was het voor het eerst raak voor de thuisploeg. Pelkas bediende Thiam met een steekbal, waarna de spits vanbinnen het zestienmetergebied de rechteronderhoek uitzocht: 1-0.

Verderop in de eerste helft raakte Thiam vanaf de rand van de zestien nog het zijnet. Ook na rust bleef Fenerbahçe volop de aanval zoeken en zes minuten na rust was dat opnieuw doeltreffend. Pelkas stuurde Thiam met een slim tikje de linkerkant van het zestienmetergebied in. De Senegalees liep om de bal heen, zodat hij hem met rechts bij de tweede paal kon neerleggen, waar Mbwana Samatta het buitenkansje benutte: 2-0.

Daarna hielp Pelkas nog een enorme kans om zeep, door van dichtbij wild over te volleren. Ook slaagde Thiam er na een nieuwe steekbal van Pelkas niet in om keeper Alemdar te verschalken, die de bal uit de hoek tikte. Het werd in de slotfase alsnog 3-0, toen invaller Papiss Cisse handig een tegenstander uitkapte in het strafschopgebied en met een hard schot, dat door Alemdar nog wel werd aangeraakt, te scoren.