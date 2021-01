Youness Mokhtar keert na 2,5 jaar verrassend terug in de Eredivisie

Maandag, 25 januari 2021 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:47

Youness Mokhtar heeft een contract ondertekend bij ADO Den Haag, zo meldt de club uit de Eredivisie maandagavond. De 29-jarige vleugelspits was sinds zijn vertrek bij Columbus Crew uit de Major League Soccer transfervrij en heeft tot het einde van het seizoen getekend. Er is een optie in de verbintenis opgenomen voor een extra jaar.

Mokhtar werd in december kampioen van de MLS met Columbus Crew en zat sinds 1 januari zonder club. De aanvaller kijkt uit naar zijn periode bij ADO Den Haag. "Het is een mooie club, die op dit moment niet staat waar het hoort (op de zestiende plaats, red.), maar zie ik het juist als een uitdaging om het team verder te helpen", reageert hij op de clubwebsite.

Met vechten tegen degradatie heeft Mokhtar ervaring. "Ik heb al bij PEC Zwolle en FC Twente ervaren hoe je moet omgaan met een dergelijke situatie. We moeten vechten voor lijfsbehoud in de Eredivisie en daar ga ik alles voor geven", zegt Mokhtar vastberaden. "En het is bijzonder dat mijn eerste competitieduel voor ADO Den Haag mijn 150ste wedstrijd in de Eredivisie kan zijn."

Martin Jol, hoofd van het technisch hart bij ADO, legt uit waarom Mokhtar is aangetrokken. "Youness is een aanvallende aanwinst, die vanaf de linkerflank en ook op de nummer tienpositie kan spelen", aldus Jol. "We zijn verheugd dat hij ons, als kersverse kampioen van de Verenigde Staten, wil helpen met zijn ervaring en kwaliteiten. We zijn er met het Technisch Hart van overtuigd dat Youness een belangrijke rol kan spelen in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie."

Mokhtar speelde sinds januari 2019 voor Columbus Crew. Bij die club was hij in het kampioensjaar geregeld basisspeler, al verdween hij in de beslissende maanden november en december uit beeld bij de club. In totaal speelde Mokhtar 27 keer voor de Amerikaanse club, waarin hij 4 keer scoorde en 1 assist gaf. Daarvoor stond hij enkele maanden onder contract bij het Noorse Stabaek Fotball en het Turkse Ankaragücü.