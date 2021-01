Lijdensweg bij Atalanta komt voor zes miljoen euro ten einde voor Gómez

Maandag, 25 januari 2021 om 17:27

Atalanta heeft met Sevilla heeft een principeakkoord bereikt over Alejandro Gómez, zo weet Goal maandag te melden. De Andalusiërs zullen naar verluidt zes miljoen euro plus bonussen betalen voor de aanvallende middenvelder, die zijn handtekening zet onder een contract tot juni 2024. De bonussen kunnen volgens de berichtgeving oplopen tot twee miljoen euro.

De afronding van de transfer lijkt slechts een formaliteit voor Gómez, die zijn club na zesenhalf jaar gaat verlaten. Papu en zou de voorkeur gegeven hebben aan een binnenlandse overgang, maar Atalanta zag het niet zitten om de spelmaker aan een concurrent te verkopen. Geheel onverwacht komt de berichtgeving niet, daar Gómez al langere tijd op gespannen voet leefde met trainer Gian Piero Gasperini.

In aanloop naar het treffen met Ajax in december kwam via de Italiaanse media naar buiten dat er een handgemeen zou zijn geweest tussen trainer en aanvaller in de rust van het Champions League-duel met FC Midtjylland van 1 december. Gómez luisterde naar verluidt niet naar aanwijzingen van zijn coach, waarna een flinke ruzie volgde in de kleedkamer van Atalanta. Volgens Gasperini droeg de Zuid-Amerikaan in verdedigend opzicht een te kleine bijdrage, waardoor de 32-jarige middenvelder al sinds december niet meer bij de wedstrijdselectie zat. Naar aanleiding van de kritieken van de oefenmeester plaatste Gómez een reeks aan stories op Instagram om het ongelijk van zijn coach te bewijzen.

In de hoofdstad van Andalusië komt Gómez terecht bij een club die in een 4-3-3-formatie speelt. Bij Sevilla treft de Argentijn in Marcos Acuña en Lucas Ocampos twee landgenoten; met laatstgenoemde zal Gómez naar verwachting moeten strijden om een basisplek. Voor de huidige nummer vier van LaLiga komt de versterking op het juiste moment, daar de ploeg van Julen Lopetegui in het restant van het seizoen een overvolle speelkalender heeft.