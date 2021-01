Drinkwater komt met verklaring na opmerkelijke post na ontslag Lampard

Maandag, 25 januari 2021 om 14:56 • Yanick Vos • Laatste update: 15:26

Danny Drinkwater heeft tekst en uitleg gegeven nadat hij vlak na het ontslag van Frank Lampard door Chelsea een juichfoto plaatste. De dertigjarige middenvelder laat weten dat de foto die hij plaatste geen reactie is op het gedwongen vertrek van de trainer, onder wie hij bij the Blues niet in de plannen voorkwam. Drinkwater heeft de bewuste foto verwijderd en legt uit dat hij juist tegen Lampard opkeek. “Toen ik het plaatste was ik nog niet op de hoogte van het nieuws.”

Lampard werd maandagochtend ontslagen als manager van Chelsea. Niet lang daarna plaatste Drinkwater een foto waarop hij juichend te zien is in het shirt van Leicester City, de club die hij in 2017 voor 38 miljoen euro inruilde voor Chelsea. De drievoudig Engels international bleek een miskoop en speelde geen enkele wedstrijd onder Lampard. Na verhuurperiodes bij Burnley en Aston Villa, speelt hij tot aan het einde van het seizoen op huurbasis bij het Turkse Kasimpasa.

Drinkwater laat op Instagram weten dat hij niet op de hoogte was van het ontslag van Lampard toen hij de juichfoto publiceerde. Hij schrijft dat hij het voetballen mist en daarom de foto plaatste. “De manager was iemand tegen wie ik als speler enorm opkeek”, aldus Drinkwater. De middenvelder speelde dit seizoen een paar wedstrijden in Chelsea Onder-23. Deze maand maakte hij de overstap naar Kasimpasa en wacht nog op zijn eerste minuten in het shirt van zijn huidige werkgever.