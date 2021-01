Bazoer niet bezig met terugkeer: ‘Dat hij het liefst naar Ajax wil klopt niet’

Maandag, 25 januari 2021 om 14:36

Riechedly Bazoer denkt niet aan een terugkeer naar Ajax, zo verzekert zijn broer en zaakwaarnemer Irchandly Bazoer. De Telegraaf meldde maandag dat het een publiek geheim is dat de speler van Vitesse het liefst wil terugkeren naar Ajax, de club waar hij zijn doorbraak beleefde en in 2017 vertrok. “Maar daar is hij totaal niet mee bezig, dat hij het liefst naar Ajax wil klopt niet”, aldus zijn begeleider tegen Voetbal International.

Volgens de krant zouden diverse clubs uit de subtop van Europa zich hebben gemeld voor Bazoer. “Het klopt dat er meerdere clubs hun interesse kenbaar hebben gemaakt”, bevestigt zijn broer tegenover het weekblad. Hij laat weten dat de verdediger van Vitesse zich focust op Vitesse en zijn doelen voor dit seizoen. “Die doelen zijn Europees voetbal halen met Vitesse en terugkeren in Oranje.”

De belangebehartiger van Bazoer laat weten dat de berichtgeving van De Telegraaf onjuist is. De zesvoudig Oranje-international weet nog niet waar hij na dit seizoen speelt. “Na het behalen van zijn persoonlijke doelen en zijn hoge niveau vasthouden, gaan we na dit seizoen rustig bekijken of de geschikte club ertussen zit. De ambitie om een stap te maken is er zeker, kijkend naar zijn leeftijd van pas 24 jaar.”

Bazoer is dit seizoen een van de grote uitblinkers bij de nummer twee van de Eredivisie. Afgelopen zaterdag tekende hij nog voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen FC Groningen. Met een afstandschot bepaalde hij de eindstand op 1-0. Het contract van Bazoer bij Vitesse loopt nog anderhalf jaar door.