Abramovich ziet rekening aan oprotpremies oplopen naar bijna 130 miljoen

Maandag, 25 januari 2021 om 13:58 • Laatste update: 14:19

Chelsea heeft Frank Lampard maandag ontslagen vanwege tegenvallende prestaties van de hoofdmacht. Het is de tiende keer dat er onder het bewind van Roman Abramovich een trainer is ontslagen. Volgens Engelse media hebben alle ontslagen trainers de Russische clubeigenaar een totaalbedrag van ongeveer 129 miljoen euro gekost aan ontslagvergoedingen.

Het contract van Lampard bij Chelsea liep door tot aan de zomer van volgend jaar. Volgens The Sun zou hij bij ontslag nog recht hebben op circa 3,5 miljoen euro aan salaris. Lampard is de negende trainer in totaal die wordt ontslagen sinds Abramovich in 2003 Chelsea kocht. Claudio Ranieri was in 2004 de eerste trainer die op straat werd gezet. De Italiaan kreeg destijds een ontslagvergoeding van 6,8 miljoen euro mee.

Updated for Conte legal claim, instead of Sarri, my bad x pic.twitter.com/i2wbb4oBXC — PriceOfFootball (@KieranMaguire) January 25, 2021

José Mourinho was twee keer in dienst bij Chelsea. De Portugees werd in 2007 ontslagen en kreeg toen 26 miljoen euro mee. Later werd hij opnieuw aangesteld, waarna Abramovich hem in 2015 wederom op straat zette en ruim negen miljoen euro meegaf. Aan het ontslag van Antonio Conte in 2018 was de Russische miljardair het grootste bedrag kwijt. De Italiaan vertrok tegen een vergoeding van dertig miljoen euro.

Voor het ontslag van Lampard stond de teller van Abramovich al op 110,5 miljoen pond, omgerekend bijna 125 miljoen euro. Volgens The Sun komt er met het ontslag van Lampard nog eens zo’n vier miljoen euro bij. De Engelse trainer wordt op Stamford Bridge naar alle waarschijnlijkheid vervangen door Thomas Tuchel. Volgens Goal is het vooralsnog onduidelijk of de vervanger van Lampard bij aankomst in Engeland in zelfisolatie moet vanwege de coronamaatregelen. Mocht dat het geval zijn, dan zit hij woensdag nog niet op de bank als Chelsea het op eigen veld opneemt tegen Wolverhampton Wanderers.