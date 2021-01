KNVB schuift tirade Schmidt terzijde en stuurt Nijhuis naar AZ - Ajax

Maandag, 25 januari 2021 om 13:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:00

Bas Nijhuis is aanstaande zondag de scheidsrechter bij de topper tussen AZ en Ajax, zo heeft de KNVB maandag officieel naar buiten gebracht. De aanstelling komt korte tijd na de flinke ruzie tussen de toparbiter en PSV-coach Roger Schmidt. De Duitse oefenmeester beschuldige Nijhuis er na afloop van het uitduel met Sparta Rotterdam (3-5) van dat hij opzettelijk tegen PSV zou fluiten, een bewering die al snel werd tegengesproken door de ervaren arbiter.

Nijhuis wordt in het AFAS Stadion geassisteerd door Erik Kleinjan en Richard Polman, terwijl Siemen Mulder als vierde official zal fungeren bij de Eredivisie-topper. Het eerste fluitsgnaal van Nijhuis in Alkmaar klinkt om 16.45 uur. Ajax bracht vorige week woensdag ook al een bezoek aan AZ, dat met 0-1 werd verslagen in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Feyenoord - PSV, de andere topper van aanstaande zondag, staat onder leiding van Dennis Higler.

De onafhankelijk aanklager betaald voetbal begint deze week pas aan het onderzoek naar de beschuldiging van Schmidt aan het adres van Nijhuis. Hierdoor kon de Duitser afgelopen zaterdag gewoon plaatsnemen op de bank in het thuisduel met RKC Waalwijk (2-0). Ook tijdens de uitduels met FC Emmen (26 februari) en Feyenoord van zondag kan Schmidt normaal gesproken gewoon vanaf de zijlijn coachen. Het valt echter niet uit te sluiten dat Schmidt alsnog een schorsing krijgt opgelegd. PSV heeft in ieder geval al bewijsstukken aangeleverd om de veelbesproken oefenmeester vrij te pleiten.

Schmidt doet grove beschuldiging aan adres Nijhuis: ‘Dat heeft hij gezegd, ja’

De trainer van PSV is woedend over een bepaalde uitspraak van scheidsrechter Bas Nijhuis. Lees artikel

Eerder dit seizoen draaide Nijhuis tegen Vitesse (2-1 nederlaag) een penalty voor PSV in blessuretijd terug, nadat hij de beelden had bekeken aan de zijlijn. Schmidt was daarna woedend op Nijhuis, en volgens de Duitser speelt dat akkefietje nog altijd een rol. "De scheidsrechter heeft vandaag (tegen Sparta, red.) na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", zo zei Schmidt ruim een week geleden. ESPN-verslaggever Pascal Kamperman kon zijn oren amper geloven en vroeg gelijk of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", zo zei de stellige Schmidt.

"Dat is voor mij niet professioneel", vervolgde de PSV-coach zijn opvallende relaas. "Dat is honderd procent niet professioneel. Het is nu de tweede keer dat ik dit zo voel. En daar ben ik echt niet blij mee." De woorden van Schmidt zorgden voor ongeloof bij Nijhuis. "Wat? Dat ik expres tegen hem gefloten heb ook nog? Sow, nou, dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken, hè. Ik moet er echt om lachen, want dit is echt complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen, heeft hij dat echt gezegd? Een trainer wordt gewoon beoordeeld op zijn gedrag, als hij een paar keer zo doet bij de vierde man, dan geef ik gewoon een gele kaart", zo klonk het in een interview met ESPN.

Schmidt kwam afgelopen vrijdag op het persmoment voorafgaand aan RKC-thuis nog een keer terug op de ruzie met Nijhuis, overigens tegen de wens van de persvoorlichter van PSV in. "Ik heb het na de wedstrijd (tegen Sparta Rotterdam, red.) en op de persconferentie heel duidelijk uitgelegd. Dat is nog steeds mijn mening." De Duitse coach voelde zich niet ongemakkelijk bij het incident van vorige week. "Nee, ik voel me daar niet ongemakkelijk bij. Iedereen moet in het voetbal optimaal presteren. Als dat in mijn ogen niet gebeurt, bijvoorbeeld de scheidsrechter bij de overtreding op Cody Gakpo, zeg ik er wat van. Volgens mij mag dat", aldus Schmidt.

Schmidt zorgt voor commotie en gaat vol tegen wens persvoorlichter in