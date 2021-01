Aanklager schrapt rode kaart en zorgt voor opluchting in aanloop naar Ajax

Maandag, 25 januari 2021 om 12:32 • Rian Rosendaal

Kwasi Okyere Wriedt kan donderdag gewoon aantreden bij Willem II in de uitwedstrijd tegen koploper Ajax. De rode kaart die de aanvaller afgelopen vrijdag opliep in het thuisduel met PEC Zwolle (1-3) is namelijk geseponeerd, zo maakt de Tilburgse club maandag wereldkundig. De aanklager betaald voetbal vindt niet dat Wriedt gestraft moet worden vanwege de overtreding op PEC-speler Mike van Duinen.

Wriedt raakte in het treffen met PEC vlak voor rust op ongelukkige wijze het been van Van Duinen, al had de aanvaller van Willem II kort daarvoor nog de bal geraakt. Desondanks trok scheidsrechter Sander van der Eijk na kort overleg met de VAR de rode kaart voor de hevig teleursgestelde Wriedt. Drie dagen echter is de beslissing van de arbiter teruggedraaid. Van Eijk heeft voor de speelronde in de Eredivisie van aankomend weekeinde overigens geen wedstrijd toegewezen gekregen van de KNVB.

Scheidsrechtersbaas Reinold Wiedemeijer hintte zondagavond bij ESPN al op vrijspraak van Wriedt. “Wij zien daar een speler de bal spelen. Daarna raakt hij zijn tegenstander, die voet moet ergens blijven. Het contact is heel vervelend op de voet/enkel van de PEC Zwolle-speler, maar het is de vraag of het zelfs een overtreding is. De speler van Willem II speelt de bal. Het is heel spijtig dat het contact er is, maar voor ons geen rode kaart“, zo oordeelde de voormalig scheidsrechter, die zich zeker kon vinden in de bezwaren van Willem II.

Van Eijk vond na het zien van de beelden nog steeds dat Wriedt een rode kaart verdiende voor de overtreding op Van Duinen, tot grote verbazing van oud-arbiter Mario van der Ende. "Wriedt is de dupe van arbitrage/VAR zonder enig voetbalgevoel. Gaat voor de bal, raakt tegenstander (onbesuisd = geel) maar geen sprake van buitensporige inzet. Zal wel seponeren worden. Je zult er als degradatiekandidaat maar mee worden opgescheept", zo schreef de voormalig toparbiter vrijdag op Twitter.