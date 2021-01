Recordbreker in Serie A mag dromen van Rode Duivels: ‘Die potentie heeft hij’

Dinsdag, 26 januari 2021 om 00:15 • Thijs Verhaar • Laatste update: 21:39

Voor de zeventienjarige Daan Dierckx volgen de hoogtepunten elkaar momenteel in rap tempo op. Hij maakte eind december een transfer van KRC Genk naar Parma, sloot na twee weken vanuit het hoogste jeugdteam aan bij de hoofdmacht, maakte zijn debuut in de Serie A en mocht ook al aantreden in de Coppa Italia, waar hij zich knap staande hield tegen de ervaren spits Vedat Muriqi. Wie is deze Belgische tiener, die zich de eerste in 2003 geboren voetballer mag noemen die zijn profdebuut heeft gemaakt in een van de grootste vijf competities?

Door Thijs Verhaar

Je zou verwachten dat hij als jongen van zeventien helemaal uit zijn dak zou gaan na zo’n maand, maar hij blijft juist heel kalm onder alle aandacht, verzekert Vitor Saba. In gesprek met Voetbalzone laat de trotse zaakwaarnemer weten ‘absoluut niet verrast’ te zijn door de recente successen van zijn pupil, maar ook hij had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. “Dat kon niemand vermoeden, want je kunt niet van iemand verwachten dat hij meteen geschiedenis schrijft”, verwijst Saba naar Dierckx’ debuut in de Serie A.

De centrale verdediger sloot zich officieel op 1 januari aan bij het hoogste jeugdelftal van Parma, maar werd al binnen twee weken doorgeschoven naar de hoofdmacht. Daar was door blessures bij Bruno Alves, Yordan Osorio en Lautaro Valenti dringend behoefte aan spelers die hun mannetje kunnen staan in het hart van de defensie, dus maakte Dierckx op op 17 januari zijn debuut in het eerste elftal. In principe zakt de jonge Belg vanzelf weer in de pikorde als de meer ervaren krachten terugkeren in de selectie, maar volgens Saba heeft Dierckx al wel de bevestiging gekregen dat hij bij de hoofdmacht betrokken blijft.

Door diverse Italiaanse media werd de jongeling met een ruime voldoende beoordeeld na zijn debuut tegen Sassuolo (1-1) en ook na zijn wedstrijd in de Coppa Italia tegen Lazio (2-1 verlies) mocht hij complimenten in ontvangst nemen. “Ik denk dat zijn grootste kwaliteit is dat hij all-round is”, analyseert Saba. “Hij is 1,93 meter lang, heeft een goede bouw, is sterk in de duels en hij is ook behoorlijk snel op de eerste dertig, veertig meter. Ik zou hem omschrijven als een moderne centrumverdediger, die ook nog eens een goede pass in huis heeft en het spel kan lezen.”

Dierckx in een fel duel met de geslepen Vedat Muriqi van Lazio.

Naast alle complimenten over zijn spel was er recent ook een ander geluid te horen in de Belgische media. Zijn voormalig jeugdtrainer Jos Daerden liet aan Sporza weten dat hij volledig verrast werd door de transfer van Dierckx naar Parma. Een donderslag bij heldere hemel noemde de leider van Genk Onder-21 het, maar Saba weerspreekt die lezing. “De waarheid is dat ik vorig jaar vier of vijf keer bij de clubleiding heb gevraagd wanneer ze hem een contract zouden geven. Iedere keer zeiden ze dat het wel ‘een keer’ zou gebeuren, maar er kwam nooit een concreet voorstel.”

Saba stelt dat Dierckx als co-captain van de Onder-19 als eerste van zijn lichting werd doorgeschoven naar de Onder-21, maar tegelijkertijd was de verdediger volgens zijn zaakwaarnemer slechts een van de drie zeventienjarigen zonder profcontract. “Daardoor begonnen we steeds meer te twijfelen of de club wel echt in hem geloofde. Uiteindelijk besloot ik dat de Serie A een betere plek voor hem was, omdat daar de beste verdedigers worden opgeleid”, aldus Saba, die bij de onderhandelingen met Parma geen garanties kreeg over speeltijd in het eerste elftal. “Nee, dat heeft Daan helemaal zelf afgedwongen. Als hij op deze weg doorgaat, komt het helemaal goed met hem.”

Toch zijn er volgens Saba ook nog duidelijke verbeterpunten voor Dierckx, die afgelopen zondag (0-2 verlies tegen Sampdoria) vanaf de bank toekeek hoe de ervaren dertigers Riccardo Gagliolo en Simone Iacoponi negentig minuten mochten blijven staan van trainer Roberto D'Aversa. “Daan heeft in principe alles in huis om een topverdediger te worden, maar het is wel zaak dat hij nog slimmer wordt in de duels. Precies daarom heeft Daan voor de Serie A en voor Parma gekozen, dus zit hij nu op de ideale plek om de kunst af te kijken en bij te leren.”

Met zo’n omschrijving doet Dierckx een beetje denken aan Matthijs de Ligt, die na zijn verblijf bij Ajax uiteindelijk voor Juventus koos om daar de fijne kneepjes van het vak te leren van oude rotten als Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. “Qua profiel zijn ze inderdaad vergelijkbaar, maar ik wil hem absoluut niet omdopen tot de ‘nieuwe Matthijs de Ligt’ of iets”, aldus Saba. “Dat legt onnodig veel druk op zijn jonge schouders en dat zou niet eerlijk zijn. Daan is gewoon Daan; een talentvolle jongen met een bijzonder goede mentaliteit. Dat is wat me het meeste aanspreekt in hem.”

Saba heeft Dierckx sinds vorig jaar april onder zijn hoede en heeft hem in die tijd leren kennen als een toegewijde jongeman, die zijn sportieve ontwikkeling altijd op de eerste plaats zet. “Er zijn veel jongens van die leeftijd die zich gek laten maken door hoge salarissen en mooie auto’s, maar Daan is daar veel te professioneel en gefocust voor. Hij is echt het soort speler waar je als zaakwaarnemer trots op bent. Niemand hoeft hem terecht te wijzen, want hij is altijd uit zichzelf op zoek naar verbeterpunten. Het is echt een top, top, top boy”, jubelt de Braziliaanse belangenbehartiger.

Vitor Saba stopte als 28-jarige al met profvoetbal om zich te storten op een carrière als zaakwaarnemer.

De dertigjarige Saba, in 2018 nog even als speler actief bij Fortuna Sittard, besloot in januari 2019 vroeftijdig af te zwaaien als prof om zich vervolgens vol te storten op zijn nieuwe carrière als zaakwaarnemer. Hij heeft de afgelopen twee jaar een flinke clièntele opgebouwd met vooral Nederlandse en Belgische talenten. “De mentaliteit hier spreekt me enorm aan en Daan is daar een perfect voorbeeld van. Ik ben er zeker van dat hij de Belgische nationale ploeg kan halen als hij zich zo blijft ontwikkelen en gefocust blijft. Die potentie heeft hij, honderd procent zeker.”

Bij de Rode Duivels vertrouwt bondscoach Roberto Martínez centraal achterin al jaren op dezelfde namen, maar Thomas Vermaelen (35), Jan Vertonghen (33), Toby Alderweireld (31) en Dedryck Boyata (30) zijn zo langzamerhand aan vervanging toe. Daarom experimenteerde de Spaanse keuzeheer in november al eens met de jonge talenten Hannes Delcrouix (21) en Zinho Vanheusden (21), terwijl ook Sebastiaan Bornauw (21) eraan komt. Zij moeten de komende jaren onderling met Jason Denayer (25) en Brandon Mechele (27) uitmaken wie het centrale trio gaan vormen bij de nummer 1 van de FIFA wereldranglijst.

Bij de Belgische nationale ploeg kiest bondscoach Roberto Martinez nu nog voor routine, maar na het EK mag zo langzamerhand een reorganisatie worden verwacht.

Die transitie zal vermoedelijk pas na het EK van deze zomer echt in gang worden gezet, dus is het voorlopig koffiedik kijken wie dan de beste papieren hebben. Jeugdinternational Dierckx heeft voorlopig alle tijd om zich rustig bij Parma te ontwikkelen. “We praten sowieso nooit over de toekomst”, verzekert Saba. Hij geeft aan dat hij er bij Dierckx elke keer op hamert om alleen maar aan het nu te denken. “Zo staat hij er zelf ook in, dus we zien wel wat er gebeurt. Hij had voor dit seizoen niet verwacht al minuten in het eerste te maken, dus het is een mooie bonus dat hij deze stap nu al heeft kunnen maken.”

De in het Italiaanse Bergamo woonachtige Saba reisde afgelopen week nog af naar Parma, waar hij uitvoerig sprak met zijn jonge protégé. “Het is maar twee uurtjes rijden, dus dat probeer ik zo vaak mogelijk te doen. Hij kan zichzelf uitstekend redden daar en wordt ook goed begeleid door de club, maar ik vind het toch belangrijk om mijn spelers zo goed mogelijk te ondersteunen. Als speler heb ik als achttienjarige jongen in de Braziliaanse Serie A hetzelfde meegemaakt als hij, dus ik weet precies wat er nu allemaal op hem afkomt. Het antwoord is veel, dus ik ben blij dat hij nu al zo stevig in zijn schoenen staat.”