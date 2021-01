Schmidt meldt tegenvaller bij PSV in aanloop naar kraker tegen Feyenoord

Maandag, 25 januari 2021 om 12:08 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:02

Noni Madueke is twee tot drie weken niet inzetbaar, zo verklaart PSV-trainer Roger Schmidt maandagochtend tijdens een persmoment in aanloop naar het uitduel met FC Emmen van dinsdagavond. De aanvaller viel zaterdag tegen RKC Waalwijk (2-0) al na een kwartier uit met een bovenbeenblessure. Een MRI-scan later deze maandag moet definitief uitsluitsel geven over de ernst van de blessure van Madueke, zo benadrukt Schmidt op het persmoment.

Madueke probeerde het zaterdag nog wel even na de hamstringblessure, maar al snel werd duidelijk dat verder spelen onmogelijk was. Donyell Malen, die aanvankelijk rust kreeg van Schmidt, moest derhalve tóch zijn opwachting maken bij de Eindhovense club. Madueke mist sowieso de uitwedstrijden tegen FC Emmen (26 januari) en Feyenoord (31 januari). Het is nog niet bekend wanneer hij zijn rentree maakt op het trainingsveld van PSV. Schmidt meldt tevens dat Cody Gakpo en Mario Götze waarschijnlijk ook ontbreken in de eerstvolgende twee duels van PSV. Er wordt wat betreft het tweetal gewerkt aan een terugkeer tegen FC Twente op 6 februari. Tegen FC Emmen ontbreken daarnaast ook Nick Viergever, Armando Obispo en Yorbe Vertessen, terwijl Philipp Max een twijfelgeval is.

Volgens Valentijn Driessen had Schmidt al moeten ingrijpen toen Madueke aangaf last te hebben van zijn hamstrings. “Je zag hem (Madueke, red.) duidelijk naar de hamstring grijpen, dan moet je hem eraf halen”, was het duidelijke oordeel van de chef voetbal van De Telegraaf. “Het gebeurde vlak voor zijn neus, voor de dug-out. Madueke zei dat hij door kon en Schmidt ging daarin mee. Dat had hij natuurlijk nooit moeten doen.”

‘Roger Schmidt ging mee met Madueke, dat had hij nooit moeten doen’

De chef voetbal van De Telegraaf zet vraagtekens bij de besluitvorming van Roger Schmidt. Lees artikel

Driessen haalde in zijn analyse over de kwetsuur van Madueke een eerder blessuregeval bij PSV aan. "Mark van Bommel heeft dat ook ooit gedaan met Steven Bergwijn. Die stond vervolgens zes weken aan de kant”, weet Driessen nog. Van Bommel liet Bergwijn in oktober 2019 een Europa League-wedstrijd tegen LASK strompelend uitspelen, ondanks dat de aanvaller in de slotfase pijn in zijn hamstring voelde. Het duurde niet zes weken, maar exact een maand voordat de aanvaller weer in actie kwam.

"Het is afwachten hoe lang hij aan de kant staat", zegt Driessen over Madueke. "Schmidt heeft altijd de mond vol over fitheid en conditie, maar hier had hij moeten ingrijpen. Die jongen is achttien jaar. Nu is het maar afwachten hoelang het gaat duren. Hij is toch de meest productieve speler bij PSV qua assists en doelpunten", aldus Driessen, die denkt dat de spelers van PSV helemaal niet blij zijn met het wisselbeleid dat Schmidt dit seizoen hanteert.