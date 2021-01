‘Chelsea schakelt razendsnel en is al rond met opvolger Lampard'

Maandag, 25 januari 2021 om 11:56 • Yanick Vos • Laatste update: 12:30

Thomas Tuchel volgt Frank Lampard op als manager van Chelsea, zo verzekeren diverse Engelse media. Volgens transferexpert Fabrizio Romano is het zeker dat de 47-jarige Duitse trainer aan de slag gaat op Stamford Bridge en tekent hij in de komende uren een contract. Chelsea heeft het ontslag van Lampard maandagmiddag bevestigd.

Romano meldt maandagochtend dat Tuchel de aanbieding van Chelsea heeft geaccepteerd. De clubloze trainer zet op korte termijn zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar, tot aan de zomer van 2023. Volgens RMC Sport wordt in het contract een optie opgenomen voor nog een seizoen. Volgens Romano was Tuchel favoriet bij de clubleiding van Chelsea om Lampard op te volgen en moet hij er onder meer voor zorgen dat zijn landgenoten Kai Havertz en Timo Werner beter gaan presteren.

Afgelopen zomer werden de aanvallende middenvelder en spits overgenomen van respectievelijk Bayer Leverkusen en RB Leipzig voor in totaal ruim 130 miljoen euro. Tot dusver hebben de twee dure Duitse aankopen nog geen hoge ogen weten te gooien in de Premier League. Havertz is niet zeker van een vaste basisplaats, terwijl Werner veel moeite heeft om te scoren. In de Premier League staat de teller van de aankoop van tachtig miljoen euro pas op vier doelpunten. Met Tuchel aan het roer hoopt de clubleiding van the Blues op betere tijden.

Tuchel zit zonder club nadat hij in december werd ontslagen bij Paris Saint-Germain. Met de Franse grootmacht won hij onder meer twee landstitels. Hij leidde PSG vorig seizoen naar de finale van de Champions League in Lissabon, waarin Bayern München met 0-1 te sterk was. Eerder was Tuchel op het hoogste niveau trainer van Borussia Dortmund en 1. FSV Mainz 05. Wanneer Tuchel daadwerkelijk maandag tekent in Londen, kan hij aanstaande woensdag voor het eerst op de bank zitten bij de huidige nummer negen van de Premier League als Wolverhampton Wanderers op bezoekt komt.