Chelsea heeft er genoeg van en stuurt Frank Lampard de laan uit

Maandag, 25 januari 2021 om 11:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:45

Frank Lampard heeft zijn laatste wedstrijd als manager van Chelsea achter de rug. De clubleiding van de Londense club brengt maandag namelijk officieel naar buiten dat de Engelse coach een dag na de 3-1 zege op Luton Town in de FA Cup ontslagen is. Onder meer The Telegraph meldde op basis van bronnen rondom Chelsea al dat het tussentijdse ontslag van Lampard onvermijdelijk was geworden.

Chelsea rept in het persbericht over een 'moeilijke beslissing'. "En we zijn dankbaar voor wat Frank allemaal heeft gedaan voor deze club. Echter, de resultaten van de laatste tijd stroken niet met de ambities die we hier hebben. We staan in de middenmoot en er is geen uitzicht op snelle verbetering. Afscheid nemen van een clubicoon als Frank komt niet op een ideaal moment, maar we zijn ervan overtuigd dat verandering noodzakelijk is geworden." Eigenaar Roman Abramovich is eveneens dankbaar voor het werk dat Lampard heeft verzet in zijn periode als manager van Chelsea.

"Het is geen gemakkelijke beslissing, omdat ik een goede relatie onderhoud met Frank en hem zeer respecteer. Wij achten het echter noodzakelijk om een nieuwe manager aan te stellen. Ik wil Frank namens de hele club bedanken en wens hem veel succes voor de toekomst. Zijn status als clubicoon blijft onaangetast en we zullen hem altijd met open armen blijven ontvangen op Stamford Bridge." Chelsea zal tot de aanstelling van een nieuwe manager geen mededelingen doen over de trainerspositie in West-Londen.

Lampard was met Chelsea bezig aan een zeer moeizame reeks, met slechts drie overwinningen in de laatste tien wedstrijden in alle competities. Hij loodste de Londenaren in zijn eerste seizoen naar de vierde plaats in de Premier League, wat zorgde voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. De poulefase werd gemakkelijk doorlopen en Chelsea staat in de achtste finale van het miljardenbal tegenover Atlético Madrid. In de Premier League bezet men een teleurstellende negende plaats, met een achterstand van elf punten op koploper Manchester United.

Lampard wist van de eerste elf ploegen op de ranglijst alleen West Ham United te verslaan en met een gemiddelde van 1.67 punten per wedstrijd is Chelsea bezig aan de slechtste reeks in de competitie sinds de komst van Abramovich in 2003. Het seizoen begon nog wel veelbelovend, met name door het aantrekken van Hakim Ziyech, Thiago Silva, Kai Havertz en Timo Werner. Een halfjaar later echter is de Chelsea-leiding tot de conclusie gekomen dat de aanstelling van een nieuwe manager zeer wenselijk is.

Het is volgens de Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano al zeker dat de onlangs bij Paris Saint-Germain ontslagen Thomas Tuchel de nieuwe manager wordt van Chelsea. De clubloze Duitser zou het voorstel van the Blues al hebben geaccepteerd. Tuchel zet op korte termijn zijn handtekening onder een contract voor tweeënhalf jaar, tot aan de zomer van 2023. Volgens RMC Sport wordt in het contract een optie opgenomen voor nog een seizoen. Volgens Romano was Tuchel favoriet bij de clubleiding van Chelsea om Lampard op te volgen en moet hij er onder meer voor zorgen dat zijn landgenoten Havertz en Werner beter gaan presteren.