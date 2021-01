Van der Vaart tikt Ten Hag op de vingers: ‘Hij wordt verkeerd gebruikt’

Maandag, 25 januari 2021 om 10:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:16

Quincy Promes lijkt op korte termijn terug te keren bij Spartak Moskou, dat al zou hebben gesproken met de middenvelder annex vleugelaanvaller van Ajax. Van een akkoord tussen alle betrokken partijen is echter nog geen sprake. Mocht Promes deze maand daadwerkelijk vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA, dan is dat volgens Rafael van der Vaart geen aderlating voor trainer Erik ten Hag.

"Verzwakt het Ajax, Rafael?", vroeg presentator Sjoerd van Ramshorst zondagavond in Studio Voetbal aan Van der Vaart. Het antwoord van de oud-middenvelder is duidelijk te noemen. "Nee, ik denk het niet. Het is jammer, want toen het elftal écht goed stond met Hakim Ziyech nog erbij, toen was hij heel belangrijk. Hij deed het toen beter dan wij verwacht hadden. Promes kwam voor zestien miljoen euro (in 2019, red.) en hij heeft het best wel waargemaakt." Van de Promes van dit seizoen is Van der Vaart niet bepaald onder de indruk. "Hij wordt ook op nummer tien gezet en weet je, het lijkt allemaal makkelijk die nummer tien, maar het is de allermoeilijkste positie die er is."

De Telegraaf: ‘Beweging’ rond Promes en Spartak; Ajax ‘verbaasd’ door akkoord

De ochtendkrant meldt dat Ajax wacht op een bod vanuit Moskou op Quincy Promes. Lees artikel

De voormalig Ajacied constateer een zorgelijke tendens in de Eredivisie. "Calving Stengs wordt maar op 'tien' gezet, Promes wordt op 'tien' gezet en zo hebben we er meer gehad. Maar het is de moeilijkste positie en het zijn buitenspelers, daar moeten ze ook lekker blijven. Hij (Promes, red.) wordt eigenlijk een beetje op de verkeerde positie gebruikt", gaf Van der Vaart mee aan Ten Hag. Van Ramshorst vroeg vervolgens aan Pierre van Hooijdonk of Ajax de transfermarkt moet opgaan, in het geval van een transfer van Promes richting Spartak Moskou. De oud-aanvaller ziet daar echter niet direct de noodzaak van in.

"Ajax heeft natuurlijk een heel brede selectie", aldus Van Hooijdonk. "Maar het zou mij niets verbazen als men al een tijdje rekening houdt met zo'n scenario." De eveneens aanwezige Arno Vermeulen schuift Mohammed Kudus naar voren als mogelijke opvolger van Promes, al is de aanwinst van vorig jaar zomer nogal blessuregevoelig gebleken in zijn eerste maanden bij Ajax. Het Russische medium Sports meldde zondag dat er een akkoord is tussen Ajax en Spartak Moskou over een transfersom van twaalf miljoen euro voor Promes, al is daar volgens De Telegraaf nog geen sprake van.