De Telegraaf: Europese subtop meldt zich voor Riechedly Bazoer

Maandag, 25 januari 2021 om 09:22 • Rian Rosendaal

Riechedly Bazoer maakt een zeer sterk seizoen door bij Vitesse, dat is opgeklommen naar de knappe tweede plaats in de Eredivisie. Niet nader genoemde clubs uit de subtop van Europa volgen de verrichtingen van de middenvelder hierdoor met bovenmatige interesse, zo weet De Telegraaf maandagochtend te melden. De ochtendkrant weet zelfs te melden dat verschillende Europese subtopclubs zich reeds hebben gemeld bij het kamp van Bazoer.

"Bazoer zal een vervolgstap uiterst zorgvuldig afwegen, want na zijn minder geslaagde keuzes voor VfL Wolfsburg en FC Porto moet het nu een schot in de roos zijn", zo valt te lezen in een analyse van bovengenoemde krant. Men denkt zelfs dat als Bazoer zo doorgaat er nóg grotere clubs op termijn naar hem zullen informeren bij Vitesse. "Het is een publiek geheim dat Bazoer het liefst zou terugkeren bij Ajax, de club waar hij zijn doorbraak beleefde en na slechts 51 duels in de Eredivisie al vertrok (in 2017, red.)", zo klinkt het.

De uitblinkende Bazoer had in januari 2016 de stap kunnen maken naar Napoli, dat vijf jaar geleden 25 miljoen euro overhad voor de deur Ajax opgeleide middenvelder. Hij koos een halfjaar later echter voor de stap naar Wolfsburg. Met die transfer was een bedrag van twaalf miljoen euro gemoeid. Bazoer, zaterdag de matchwinner tegen FC Groningen (1-0), blijft rustig onder de groeiende belangstelling vanuit het buitenland. "Iedereen weet dat er belangstelling komt als je een goed seizoen draait. Maar ik focus me vooral op Vitesse. Het kan een mooi seizoen worden", zo klonk het in gesprek met De Telegraaf.

Bazoer, die ook door de Gelderlander in verband wordt gebracht met een buitenlandse overstap, weet zelf ook dat hij aan een zeer indrukwekkend seizoen bezig is. "Bij Ajax heb ik ook een seizoen gehad waarin ik veel goede wedstrijden speelde, maar ik moet wel zeggen dat ik nu beter weet wat er op sommige momenten wordt gevraagd", zo zei hij tegen De Telegraaf na de minieme zege op FC Groningen. Het contract van Bazoer bij Vitesse loopt nog anderhalf jaar door. Het lijkt logisch dat de titelkandidaat hem deze zomer verkoopt, om zo te voorkomen dat de middenvelder een jaar later gratis de deur uitloopt.