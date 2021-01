Driessen kritisch: ‘Pas dan kan hij gooi doen naar een basisplaats bij Oranje’

Maandag, 25 januari 2021 om 08:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:01

Valentijn Driessen zag AZ zondag in een vermakelijke topper met 2-3 winnen van Feyenoord in De Kuip, met het winnende doelpunt van Myron Boadu in de 70ste minuut. De aanvaller tekende in de eerste helft ook al voor een Alkmaarse treffer. De chef voetbal van De Telegraaf is complimenteus over Boadu, maar plaatst met het oog op het Nederlands elftal tevens een kritische kanttekening.

"Bij AZ waren er hoofdrollen voor Teun Koopmeiners, Jesper Karlsson, Fredrik Midtsjö en eindelijk ook Calving Stengs en Myron Boadu", zo analyseert Driessen in zijn column voor de ochtendkrant. "Een fijn teken voor bondscoach Frank de Boer in dit EK-jaar. De twee pareltjes kregen afgelopen maanden terecht veel kritiek te verduren omdat ze te weinig thuis gaven tegen de ’kleintjes’ en hun rendement te laag lag." Tegen PSV (1-3) vorige week en nu tegen Feyenoord echter behoorden Stengs en Boadu tot de uitblinkers aan de kant van AZ, dat dankzij de zege in Rotterdam-Zuid naar de vierde plaats in de Eredivisie stijgt.

"Daarbij toch aangetekend dat de handelingssnelheid bij Stengs verder omhoog moet en Boadu beter moet in de kleine ruimte. Pas dan kan hij een gooi doen naar een basisplaats bij Oranje, want ook daar is de ruimte voor een spits vaak beperkt", geeft de kritische Driessen mee aan het tweetal van AZ. Oud-speler Regi Blinker heeft Stengs als aanvallende middenvelder opgenomen in zijn Elftal van de Week voor De Telegraaf. "Hij was verantwoordelijk voor de belangrijke assist bij de winnende treffer van Boadu. Daarmee laat Stengs zien dat hij beslissend kan zijn in grote wedstrijden. Dat was voor hem weer even geleden."

In de voorhoede is er plaats ingeruimd voor de tegen Feyenoord uitblinkende Boadu. "Ik heb weer een vleugje van de oude Boadu gezien", aldus de hoopvolle Blinker. "Met zijn snelheid zorgde hij voor veel problemen bij Feyenoord. Hij stond vaak op de goede plek en toonde aan dat hij nog steeds over een killerinstinct beschikt." De voormalig aanvaller van Feyenoord vindt het niet gek dat Boadu een behoorlijk vormdip had. "Dat is helemaal niet zo vreemd. Dit weekend heeft hij in een grote wedstrijd laten zien dat hij wel degelijk de kwaliteit heeft."