Bruno Fernandes: ‘Als ik in de positie van Donny zat, zou ik ook niet blij zijn’

Maandag, 25 januari 2021 om 08:09 • Laatste update: 08:39

Donny van de Beek had zondag tijdens het FA Cup-duel tussen Manchester United en Liverpool (3-2) eindelijk weer een basisplaats. De 23-jarige middenvelder liet echter geen onuitwisbare indruk achter en werd na 66 minuten spelen naar de kant gehaald voor Bruno Fernandes. De Portugese middenvelder, die uiteindelijk voor de winnende treffer tekende, laat zich na afloop desondanks lovend uit over Van de Beek.

“We hebben een hele goede selectie, met veel opties. Kijk maar naar de reservebank en de spelers die niet bij de wedstrijdselectie zitten. Het is geen probleem als er wat wijzigingen in het elftal worden doorgevoerd, omdat we hele goede spelers hebben. Donny heeft geweldig gespeeld op mijn positie, ik zag dat zijn beweging goed waren. Hij speelde echt heel goed. Dat is belangrijk voor ons”, vertelt Fernandes in gesprek met MUTV.

“Als ik in de positie van Donny zou zitten, zou ik ook niet gelukkig zijn. Maar het belangrijkste is dat doet wat hij in deze wedstrijd deed: binnen de lijnen komen en het team helpen”, stelt de Portugese middenvelder. Ook Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer is ‘heel blij’ met het optreden van Van de Beek tegen Liverpool. “Je ziet de slimmigheden in zijn bewegingen, hij is enorm efficiënt in balbezit. Hij was mentaal voorbereid op deze wedstrijd, hij wist een aantal dagen geleden al dat hij zou spelen.”

“We hebben het gevoel dat zijn werk er op een gegeven moment op zat, daarom hebben we Bruno op zijn plek gebracht. Donny heeft goed werk verricht, daar zijn we erg blij mee”, zo tekent Metro op uit de mond van Solskjaer tijdens de persconferentie na afloop van het duel met Liverpool. Van de Beek speelde voor de tiende keer in de basiself bij Manchester United. Totaal kwam de middenvelder voorlopig tot 22 optredens voor de Engelse grootmacht, waarin hij 1 doelpunt en 1 assist verzorgde.