Newcastle United informeert naar overbodige verdediger van PSV

Maandag, 25 januari 2021 om 07:50

De kans is aanwezig dat Chris Gloster PSV deze maand gaat verlaten. Rik Elfrink, PSV-watchter voor het Eindhovens Dagblad, schrijft op Twitter dat de Eindhovenaren met de twintigjarige Amerikaanse vleugelverdediger ‘proberen mee te denken’, zodat hij elders aan spelen kan toekomen. Newcastle United heeft geïnformeerd naar Gloster, maar pakt voorlopig nog niet door.

Het bericht van het Eindhovens Dagblad volgt op nieuws van de Engelstalige tak van ESPN. Daar werd gemeld dat Newcastle United belangstelling had voor Gloster, al is een eventuele overstap naar Engeland ook afhankelijk van het verkrijgen van een werkvergunning. ESPN voegde toe dat Gloster normaal gesproken voor het Onder-23-team van Newcastle United binnengehaald zou worden, maar er wordt desondanks vermeld dat the Magpies niet ruim in de linksbacks zitten.

Gloster is een van de acht spelers van Jong PSV die mag vertrekken. De Amerikaans jeugdinternational was in het begin van dit seizoen nog in beeld bij de A-selectie en mocht mee op trainingskamp, maar zit nu bij het beloftenteam in de pikorde achter Fredrik Oppegard en Dennis Vos en komt derhalve niet aan spelen toe. PSV telde in de zomer van 2019 nog een bedrag van 300.000 euro neer om Gloster over te nemen van Hannover 96. Hij behoorde geen enkele keer tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht.

In het afgelopen anderhalf jaar kwam hij tot 22 optredens in Jong PSV, waarvan 6 dit seizoen. Gloster verblijft momenteel in de Verenigde Staten, waar hij zich met het nationale Onder-23-elftal voorbereidt op het Olympisch kwalificatietoernooi dat in maart wordt afgewerkt in Mexico. PSV probeert toch deze maand mee te denken met Gloster over een eventuele transfer. Zijn contract in Eindhoven loopt nog door tot medio 2022.