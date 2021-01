De Telegraaf: ‘Beweging’ rond Promes en Spartak; Ajax ‘verbaasd’ door akkoord

Maandag, 25 januari 2021 om 06:52 • Laatste update: 07:11

Er is ‘beweging’ rond Quincy Promes, zo weet De Telegraaf te melden. Door Russische media werd reeds melding gemaakt van een akkoord tussen Ajax en Spartak Moskou, maar daar is volgens de krant momenteel nog geen sprake van. Promes is echter zelf wel in gesprek met de Russische club waar hij eerder tussen 2014 en 2018 actief was en hij zou openstaan voor een vertrek uit Amsterdam.

Het Russische Sports maakte zondag melding van een akkoord tussen Spartak en Ajax over een transfersom van twaalf miljoen euro. Op die berichtgeving is volgens De Telegraaf in Amsterdam ‘verbaasd’ gereageerd. Niet alleen is er momenteel van een akkoord geen sprake, voorlopig was er ‘volgens een betrokkene’ geen contact tussen Ajax en Spartak. De Amsterdammers wachten tot de nummer drie van de Premjer Liga zich officieel meldt voor Promes en wanneer de juiste prijs op tafel komt, zou men willen nadenken over een transfer.

De Telegraaf stelt echter wel dat Promes met Spartak praat en zelf openstaat voor een terugkeer naar Rusland. Sports wist echter zondagavond te melden dat de 29-jarige aanvaller reeds een persoonlijk akkoord zou hebben bereikt met de Russische topclub. Er zou voor Promes een contract tot medio 2024 klaarliggen in Moskou, met een jaarsalaris van 2,7 miljoen euro. In dat geval wordt de 47-voudig Oranje-international de bestbetaalde speler in de selectie van Spartak, dat financiële ruimte maakte voor zijn komst met het verkopen van Aleksandr Kokorin aan Fiorentina.

Quincy Promes geeft toe: 'Dat is een club die mij altijd bij gaat blijven'

Ajax nam Promes in de zomer van 2019 voor 15,7 miljoen euro over van Sevilla; dat bedrag kon via bonussen nog oplopen tot 17,2 miljoen euro. Destijds signeerde Promes een vijfjarig contract, maar na anderhalf jaar en 52 wedstrijden (waarin hij 22 doelpunten en 6 assists afleverde) staat hij al voor een vertrek. Promes speelde tussen 2014 en 2018 al voor Spartak en kwam destijds tot 66 doelpunten in 135 officiële optredens.

Dat Promes nog verdachte is in een strafzaak, vormt geen obstakel voor een eventuele transfer naar Spartak. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie Amsterdam liet vrijdag aan Ajax Showtime weten dat er geen voorwaarden zijn gesteld bij de vrijlating van de 29-jarige aanvaller. Daardoor mag Promes in principe gaan en staan waar hij wil. De aanvaller van Ajax werd begin december gearresteerd, op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij tijdens een familiefeest in Abcoude.

Het slachtoffer, de neef van Promes, liep een flinke steekwond op rond zijn knie. Het kamp-Promes ontkende echter dat hij degene is die heeft gestoken en hij werd na twee dagen in hechtenis op vrije voeten gesteld. Het onderzoek loopt nog, maar Promes heeft de vrijheid om te verhuizen naar Rusland. Dit seizoen kwam hij namens Ajax tot 24 officiële wedstrijden: 18 in de Eredivisie, 5 in de Champions League en 1 in de TOTO KNVB Beker. Zondag viel hij vier minuten voor tijd in bij Ajax tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2).