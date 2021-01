Antony aangepakt bij Studio Voetbal: ‘Dit is niet uit te leggen'

Maandag, 25 januari 2021 om 00:10 • Yanick Vos • Laatste update: 00:19

Ajax-aanvaller Antony is zondagavond stevig bekritiseerd bij Studio Voetbal. De Braziliaanse aanvaller maakte in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard (1-2) op slag van rust een natrappende beweging en raakte daarbij tegenstander Mickaël Tirpan. De actie van de Ajacied bleef onbestraft. Pierre van Hooijdonk vindt dat Antony met rood van het veld gestuurd had moeten worden.

“Snap jij dat Antony niet met rood van het veld gaat?”, vraagt Van Hooijdonk in het televisieprogramma aan Rafael van der Vaart. “Hij heeft al een paar keer gehad dat hij tegenstanders natrapt.” Als de beelden worden getoond van het moment in de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax waarin Antony zichtbaar gefrustreerd natrapt, zegt Van der Vaart: “Ik kreeg hier een keer vijf wedstrijden voor.”

Het is niet de eerste keer dat Antony natrapt naar een tegenstander. Eerder dit seizoen maakte hij een natrappende beweging in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle (4-0 winst). Bij een 3-0 voorsprong werd hij naar de grond gewerkt door Dean Huiberts, waarna Antony natrapte zonder de PEC-middenvelder te raken. Eind december trapte Antony ook al na in de uitwedstrijd tegen Willem II. Waar hij tegen PEC Zwolle niet bestraft werd, kreeg hij in Tilburg wel een gele kaart voor zijn actie jegens Willem II-spits Kwasi Wriedt.

Arno Vermeulen merkt op dat sinds dit seizoen de spelregel met betrekking tot natrappen veranderd is. “Die regel kan wel veranderd zijn, maar dit kan je toch niet uitleggen aan kleine kinderen of het amateurvoetbal? Het slaat nergens op”, reageert Van Hooijdonk verontwaardigd. Volgens Vermeulen zijn de spelregels goed toegepast door scheidsrechter Dennis Higler door Antony geen rode kaart te geven. “Als je een natrappende beweging maakt, dan word je er niet met rood afgestuurd. Wel als je echt doortrapt. Ze hebben daar onderscheid in gemaakt, terwijl dat vroeger niet zo was. Sinds dit seizoen is dat veranderd. Dus in die geest fluiten ze. Een jaar geleden was het wel zo en nu niet.”