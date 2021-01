Van der Vaart: ‘Ik erger me rot, want in potentie is hij de beste in Nederland’

Zondag, 24 januari 2021 om 23:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:56

Calvin Stengs kende zondag een wisselvallig optreden tegen Feyenoord, zo concluderen de analisten van Studio Voetbal. De aanvaller van AZ grossierde volgens Pierre van Hooijdonk in balverlies in de eerste helft; voorafgaand aan de 1-1 van Feyenoord verloor Stengs bijvoorbeeld de bal op de eigen helft. In het tweede bedrijf bereidde hij met een fraaie assist op Myron Boadu echter het winnende doelpunt voor (2-3).

Volgens Van Hooijdonk werden de beperkingen in het spel van Stengs duidelijk in De Kuip. "Je merkte dat hij niet van tevoren de situatie om hem heen scande, anders verlies je zulke ballen niet. Bij de 1-1 ging hij in de fout, op kinderlijke wijze", sneert de oud-aanvaller. "Bij zijn assist zagen we weer een teken van de Stengs die we allemaal zo’n mooie voetballer vinden. Hij had in de tweede helft weer wat momenten, maar de eerste helft was heel matig." Van Hooijdonk zou Stengs 'op dit moment' niet meenemen naar het EK, voegt hij toe.

Arno Vermeulen, commentator en chef voetbal van de NOS, vindt Van Hooijdonk te kritisch. "Van iedere speler kun je er dit soort momenten wel uit halen", meent Vermeulen. "Ik word een beetje moe van die cijferneukers die denken het allemaal op een rij te hebben. Op ESPN hoor je de hele dag dat Stengs 1 assist in 44 wedstrijden heeft gegeven, maar hij is wel betrokken geweest bij 5 penalty’s. Dat zie je niet terug, omdat het net niet past bij hoe de statistiekenjongens het aanpakken."

"Stengs heeft zoveel kwaliteit en zal dus altijd goede momenten in een wedstrijd hebben", reageert oud-middenvelder Theo Janssen. "Maar als hij niet met de zijlijn in zijn rug speelt, en hij om zich heen moet kijken waar de druk vandaan komt en waar hij naartoe moet passen, dan heeft hij het heel erg moeilijk. Dus ik ben het met Pierre eens: hij brengt gewoon veel te weinig." Rafael van der Vaart vindt dat Stengs zijn potentieel niet waarmaakt. "Ik erger me ook wezenloos, omdat ik hem in potentie de beste speler van de competitie vind."

Van der Vaart ziet een rol weggelegd voor Frank de Boer, de bondscoach én schoonvader va Stengs, om de buitenspeler weer in vorm te krijgen. "De taak van Frank, niet als bondscoach maar als schoonvader, is om tegen hem te zeggen: ‘Kom even op man. Wees eens een kerel.’ Ik zag hem na de wedstrijd tegen PEC Zwolle (9 januari, 1-1, red.) een interview geven waarin hij raar staat te lachen. Hij moet er gewoon staan. Frank kan hem dat bijbrengen. Die haat verliezen en zou het liefst zelf nog op het veld staan. Dat is het misschien het laatste stukje waarmee hij bij Real Madrid of Barcelona zou belanden."