Luis Suárez is goud waard op verjaardag en voert topscorerslijst aan

Zondag, 24 januari 2021 om 22:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 23:04

Atlético Madrid heeft zondagavond zonder al te veel moeite Valencia van zich afgeschud. De ploeg van Diego Simeone kwam nog wel op achterstand door een weergaloos doelpunt van Uros Racic, maar trok in de tweede helft de overwinning naar zich toe: 3-1. Luis Suárez, die zondag zijn 34ste verjaardag viert, was andermaal belangrijk met zijn twaalfde doelpunt in zijn eerste vijftien duels voor de koploper van LaLiga. Hij gaat nu aan kop in de topscorerslijst van LaLiga, met hetzelfde doelpuntenaantal als Youssef En Nesyri van Sevilla.

Het was, in tegenstelling tot veel andere topploegen in Spanje, voor Atlético een vrij rustige week, nadat de ploeg in de vorige ronde van de Copa del Rey al werd uitgeschakeld door derdedivisionist Cornellà (1-0). Daar was in de beginfase tegen Valencia echter weinig van te merken, want het waren de bezoekers die beter uit de startblokken kwamen. Manu Vallejo kreeg de bal aan de linkerkant van het strafschopgebied in de loop mee en testte Jan Oblak, maar zag de Sloveen zijn doel schoon houden. Even daarvoor had Jaume Domènech een knappe reflex in huis op een kopstoot van José María Giménez, die hoog boven iedereen uitkwam bij een hoekschop.

Het was Valencia dat na tien minuten spelen terecht op voorsprong kwam. Racic kreeg de bal op zo’n dertig meter van het doel aangespeeld door José Gayá en stuurde het leer ineens met links naar de rechterbovenhoek. De middenvelder zag zijn inzet steeds verder wegdraaien van Oblak en voortreffelijk in de kruising belanden: 0-1. Heel lang konden de bezoekers alleen niet van de voorsprong genieten, toen João Félix tien minuten later al voor de gelijkmaker tekende. De Portugees reageerde het meest attent op een hoekschop van Thomas Lemar en tikte met de onderkant van de schoen bij de tweede paal binnen: 1-1.