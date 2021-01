Depay haalt met Lyon hard uit in Derby du Rhône: grootste uitzege sinds 2017

Zondag, 24 januari 2021 om 22:52 • Yanick Vos • Laatste update: 23:29

Olympique Lyon heeft zondagavond een ruime overwinning geboekt op Saint-Étienne. Op bezoek bij de nummer zestien van de Ligue 1 won de nummer drie met 0-5. Het is de grootste uitzege van Lyon sinds 26 november 2017, toen OGC Nice met dezelfde cijfers werd verslagen. Marcelo en Tino Kadewere scoorden allebei tweemaal. Memphis Depay scoorde een keer en was direct betrokken bij twee andere doelpunten. Eerder op de dag won Lille OSC met 0-1 van Stade Rennes, waardoor het in puntenaantal weer op gelijke hoogte kwam met koploper Paris Saint-Germain.

Saint-Étienne begon gehavend aan de Derby du Rhône, daar zeven spelers ontbraken vanwege een positieve coronatest. De wedstrijd was een kwartier oud toen Depay een hoekschop voor het vijandige doel bracht. De verdedigers van de thuisploeg kregen de bal niet weg, waarna Kadewere van dichtbij raak kon schieten. Tien minuten voor rust werd de voorsprong verdubbeld door Marcelo. De Braziliaanse verdediger schatte een vrije trap van Leo Dubois op waarde en knikte met het hoofd hard binnen. Saint-Étienne kon er nauwelijks iets tegenover zetten. Het was Lyon dat de lakens uitdeelde en de voorsprong in de tweede helft verder uitbreidde.

Na een uur spelen bracht Marcelo de 0-3 op het scorebord. Zijn treffer was een kopie van de 0-3. Dubois bracht de bal vanuit een vrije trap hoog voor en de voormalig verdediger van PSV kopte de bal tegen de touwen. Lyon bleef aandringen en bracht twintig minuten voor tijd de marge op vier. Depay pikte de bal op het middenveld op en bracht Kadewere in stelling: 0-4. Met nog een kleine tien minuten op de klok werd het nog erger voor de thuisploeg. Een vrije trap vanaf de linkerflank werd scherp voorgebracht door Depay. Doelman Jessy Moulin zat mis en moest voor de laatste keer deze avond vissen.

Stade Rennes – Lille OSC 0-1

Lille, dat de volledige wedstrijd aantrad met Sven Botman, trok vanaf het eerste fluitsignaal het initiatief naar zich toe en werd na een kwartier spelen voor de eerste keer gevaarlijk via Jonathan David. De aanvaller dook het strafschopgebied van Stade Rennes in en schoot ineens, maar zag zijn inzet uit de rechteronderhoek worden gehaald door doelman Romain Salin. Een minuut later was het wel raak, toen diezelfde David uit de rebound voor de 0-1 zorgde, nadat Salin een corner van Yusuf Yazici nog net onder de lat wist weg te halen. In de tweede helft had Jonathan Bamba namens Lille de beslissing op zijn schoen, maar hij schoot vanaf de rand van de zestien rakelings naast.