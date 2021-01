Willem van Hanegem juicht transfer toe: ‘Op de e-bike zetten en weg’

Zondag, 24 januari 2021 om 21:56 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:02

Willem van Hanegem is allerminst te spreken over het niveau in de Eredivisie. In zijn nieuwe column voor het Algemeen Dagblad schrijft de oud-voetballer dat geen enkele club in staat is om een paar wedstrijden op rij een hoog niveau te halen; als voorbeeld noemt hij Feyenoord, dat zondag na een sterk optreden tegen Ajax een stuk minder indruk maakte tegen AZ (2-3 nederlaag). Een van de spelers die dit weekend wel indruk maakte op Van Hanegem, was Calvin Stengs van AZ.

"Gelukkig hebben we nog Calvin Stengs. In een competitie waar alles mislukt en zoveel fout gaat, zie ik een rasvoetballer", schrijft de Kromme. Stengs bereidde het winnende doelpunt van Myron Boadu voor in De Kuip. "Maar juist bij die jongen zoomden ze vandaag op tv fors in op een keer balverlies waar Jörgensen toevallig een doelpunt uit maakte. Nou, dat kan gebeuren hè. Hij creëerde zoveel kansen dat het geen ramp was."

Nicolai Jörgensen verloor zicht aan één oog tijdens wedstrijd tegen AZ

Nicolai Jörgensen werd in de tweede helft van Feyenoord - AZ gewisseld. Lees artikel

Stengs verloor inderdaad de bal voorafgaand aan de 1-1 van Feyenoord in minuut 32. Lutsharel Geertruida veroverde de bal van Stengs, waarna Steven Berghuis de ruimte vond bij Jens Toornstra in het strafschopgebied. Die bediende Nicolai Jörgensen aan zijn linkerzijde; de spits worstelde met de afronding, maar kwam in twee instanties tot scoren. Van Hanegem rekent Stengs het balverlies niet zwaar aan.

"Zag je trouwens hoe Jörgensen scoorde? Hij blokte zich langs Bizot en Martins Indi en toen duwde hij de bal over de lijn. Zo onbeholpen. Galatasaray zou er nog miljoenen voor willen neertellen. Nou, op de e-bike zetten en weg", oordeelt de clubicoon. "En dan niet zeuren over het niveau van Lucas Pratto. Die komt uit Argentinië, werd meteen op kunstgras tegen Sparta opgesteld. En na een tweede en derde optreden is hij al volledig afgeschreven. Alsof die gozer niet mee zou kunnen in de Eredivisie."