Roda JC boekt eerste thuiszege sinds november bij rentree Jurgen Streppel

Zondag, 24 januari 2021 om 21:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:02

Roda JC is er voor het eerst sinds eind november weer eens in geslaagd om een thuiswedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie in winst om te zetten. De ploeg van trainer Jurgen Streppel was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Jong FC Utrecht, dat verzuimde een reuzenstap te zetten op de ranglijst. Bij Utrecht stond Maarten Paes voor het eerst weer onder de lat, nadat de doelman in de bekerwedstrijd tegen Ajax (5-4 verlies) halverwege december een hersenschudding opliep. Roda stijgt door de overwinning een plek op de ranglijst en staat nu negende.

Bij de thuisploeg keerde Streppel terug op de bank, nadat de oefenmeester eind vorig jaar besmet raakte met het coronavirus. Streppel moest daardoor de eerste drie duels van dit kalenderjaar missen, waarin zijn ploeg vier punten pakte. Tegen Utrecht had Roda in de beginfase het betere van het spel en werd het gevaarlijk via Fabian Serrarens. De aanvaller schoot ineens op doel op aangeven van Thijmen Goppel, maar zag Paes in twee instanties redding brengen. Aan de andere kant was Jeredy Hilterman wél trefzeker. De spits van Utrecht werd in de loop bediend door Sylian Mokono en schoot in de korte hoek raak: 0-1.

?? Zou Jeredy Hilterman balen dat hij de bal niet kreeg? (Geluid aan!) pic.twitter.com/H3GLGXJckF — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2021

Roda kwam sterk terug na de tegentreffer en tekende tien minuten later al voor de gelijkmaker, toen een hoekschop van Goppel voor de voeten van Erik Falkenburg belandde. Laatstgenoemde nam de bal ineens op de schoen en zag zijn volley met een stuit binnenvallen: 1-1. Niet veel later was diezelfde Falkenburg dichtbij de voorsprong namens Roda, maar zijn kopbal eindigde op de lat. In de beginfase van de tweede helft draaide het spelbeeld en waren de grootste kansen niet meer voor Roda, dat door Utrecht brutaal werd teruggedrongen rond de eigen zestien.

De ploeg van Ab Plugboer kwam scherper uit de kleedkamer en raakte via Mohamed Mallahi na een klein uur spelen de paal. Twee minuten later was het Roda dat de leiding nam. Patrick Pflücke werd gevonden door Goppel en kreeg in het strafschopgebied van Utrecht alle tijd en ruimte om er iets moois mee te doen. De Duitser creëerde de nodige ruimte voor zichzelf en schoot vervolgens raak: 2-1. Toen het tot slot begon te sneeuwen kreeg Roda mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar bleken de Limburgers ongelukkig in de eindfase.