‘Niemand had verwacht dat Frenkie de Jong juist in deze rol zou exploderen’

Zondag, 24 januari 2021 om 20:36 • Dominic Mostert

Frenkie de Jong heeft zondag indruk gemaakt op de media in Spanje. De middenvelder van Barcelona was in de uitwedstrijd tegen Elche (0-2) goed voor een doelpunt en een assist. De Jong lijkt zich steeds meer thuis te voelen in zijn offensievere rol bij Barcelona: hij maakte drie doelpunten in zijn laatste zeven officiële wedstrijden en meldt zich steeds vaker in het vijandelijke strafschopgebied, zo merken de kranten én trainer Ronald Koeman op.

In minuut 39 opende De Jong de score. Martin Braithwaite gaf de bal vanaf links voor, waarna Gonzalo Verdú de bal voorbij zijn eigen doelman werkte. Het laatste zetje werd gegeven door de international van Oranje. In de voorlaatste minuut bereidde hij de 0-2 van Riqui Puig voor met een fraaie actie en dito voorzet vanaf de rechterflank. "Elk team heeft spelers nodig die het strafschopgebied van de tegenstander bereiken", vertelt Koeman aan Barça TV. "We hebben weliswaar drie aanvallers, maar dat is niet genoeg. Je hebt ook middenvelders nodig die kansen creëren en in het strafschopgebied komen." De trainer vindt dat zijn landgenoot het 'heel goed' doet. "Hij geeft het team een kwaliteitsimpuls als hij in het zestienmetergebied komt, assists geeft en doelpunten maakt. Dat is wat wij nodig hebben en ook wat hij nodig heeft. Het gaat heel snel met hem."

Ook Sport merkt dat De Jong zich in rap tempo ontwikkelt. Zijn huidige spel is niet te vergelijken met de wijze waarop hij aan het begin van het seizoen opereerde, vindt de sportkrant. "Het seizoen van De Jong valt in twee stukken op te delen: het eerste deel, als controlerende middenvelder, was vrij onopvallend. Het tweede deel, met een vrijere rol, veelbelovend. Niemand had kunnen bedenken dat hij juist op de flank, een rol waarin hij vorig seizoen niet tot volle wasdom kwam, zou exploderen als speler van Barcelona." De Jong speelt aan de rechterflank; in zijn debuutseizoen trad hij veelal aan vanaf de linkerflank of moest hij rond controleur Sergio Busquets spelen.

"Koeman heeft bereikt wat zijn voorgangers Ernesto Valverde en Quique Sétien niet lukte: De Jong oogt weer uitgelaten op het veld", meent de krant. "Hij ontpopt zich tot de beste middenvelder van Barcelona. Hij heeft nu zes doelpunten gemaakt sinds zijn komst, terwijl hij er in totaal vijf maakte voor Ajax. Gisteren was het precies twee jaar geleden dat zijn transfer werd aangekondigd. Hij heeft minder snel dan verwacht zijn stempel op het spel kunnen drukken. En het meest verrassende, is dat hij dat doet in een andere rol dan bij Ajax. Bij Ajax stond hij aan de basis van het spel en ook bij het Nederlands elftal onder Koeman speelde hij meer teruggetrokken dan hij nu doet."

"Als speler van Barça is De Jong tot ontploffing gekomen in de rol die Donny van de Beek had bij Ajax. Minder betrokken in het positiespel, maar dodelijker rond het strafschopgebied. Het is een nieuwe De Jong, een nog verwoestendere versie", aldus de Catalaanse krant. Het sportblad kent De Jong een zeven toe voor zijn optreden. "Hij was voortdurend bezig, maar minder nauwkeurig dan normaal. Hij maakte veel meters en was zowel in aanvallend als verdedigend opzicht betrokken.” El Periódico ziet dat De Jong 'steeds meer laat zien waarom Barcelona hem oppikte bij Ajax', terwijl Mundo Deportivo concludeert dat de Nederlander ‘beslissend’ is met zijn aanwezigheid in het vijandelijke strafschopgebied.