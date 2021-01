Besiktas toont veerkracht en neemt afstand van Galatasaray en Fenerbahçe

Zondag, 24 januari 2021 om 18:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:00

Besiktas heeft zondag geen fout gemaakt in de strijd om het kampioenschap in Turkije. De koploper van de Süper Lig boog een 0-1 achterstand tegen middenmoter Göztepe om in een 2-1 overwinning en heeft daardoor een voorsprong van vijf punten op belagers Galatasaray en Fenerbahçe. Wel heeft Fenerbahçe nog een duel tegoed: de nummer drie speelt maandag tegen Kayserispor.

Voordat Göztepe de score opende in het Vodafone Park, was Besiktas de gevaarlijkste ploeg. Vincent Aboubakar liet een enorme kopkans onbenut toen hij na een prachtige pass van Rachid Ghezzal naast kopte vanaf circa vijf meter. Vervolgens weden twee doelpunten van Besiktas geannuleerd vanwege buitenspel. Na negentien minuten schoot Cyle Larin van dichtbij raak, maar in de aanloop naar de goal was er een buitenspelsituatie; na 32 minuten stond Aboubakar buitenspel voordat hij van dichtbij hard raak schoot in de rechterhoek.

Zes minuten voor de pauze greep Göztepe de leiding. Een schot van Peter Zulj werd nog gekeerd door Ersin Destanoglu, maar een hard schot van Zlatko Tripic was de keeper van Besiktas in de rebound te machtig. Vlak na de pauze kwam Besiktas echter op gelijke hoogte. Invaller Adem Ljajic ontving een strakke pass van Ghezzal en vond vanuit de linkerkant van het strafschopgebied de kote hoek: 1-1. Na zestig minuten stormde spits Cherif Ndiaye af op Destanoglu, die als winnaar uit het duel kwam. In de slotfase trok Besiktas de wedstrijd naar zich toe via een treffer van Aboubakar, die knap raak kopte na een afgemeten voorzet van Gökhan Töre.