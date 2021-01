Martin Ödegaard hakt knoop door en ruilt Real Madrid in voor Arsenal

Zondag, 24 januari 2021 om 17:52 • Yanick Vos • Laatste update: 18:09

Martin Ödegaard verlaat Real Madrid op huurbasis voor Arsenal, zo meldt Sky Sports. De Noorse aanvallende middenvelder annex buitenspeler maakt het seizoen af in Londen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano kon Ödegaard ook naar Ajax en Real Sociedad, maar geeft hij de voorkeur aan een overstap naar de Premier League. In de huurovereenkomst is naar verluidt geen optie tot koop opgenomen, maar praten beide clubs aan het einde van het seizoen wel verder. Volgens The Times betaalt Arsenal een huursom van ongeveer tweeënhalf miljoen euro.

Ödegaard komt dit seizoen nauwelijks in de plannen van trainer Zinédine Zidane voor en diende daarom een transferverzoek in. Real Sociedad, de club waar hij vorig seizoen nog op huurbasis speelde, wilde hem graag terughalen. Volgens diverse media heeft ook Ajax geïnformeerd naar de 22-jarige Ödegaard, maar kiest hij voor een tijdelijke overstap naar the Gunners. De medische keuring wordt op korte termijn uitgevoerd, waarna hij zich bij de selectie van manager Mikel Arteta voegt. De aanwezigheid van Arteta bij Arsenal zou van doorslaggevende rol zijn geweest bij de keuze van de ex-speler van onder meer sc Heerenveen en Vitesse om voor de Premier League-club te kiezen.

Real Madrid leende Ödegaard vier seizoenen lang uit aan respectievelijk sc Heerenveen (twee jaar), Vitesse en Real Sociedad. Deze zomer keerde hij vol verwachtingen terug in de Spaanse hoofdstad. De Noor kreeg van trainer Zinédine Zidane dit seizoen echter slechts 367 speelminuten, verdeeld over negen officiële wedstrijden. Daarin wist Ödegaard geen goals of assists af te leveren. Hij werd niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het Copa del Rey-duel van woensdag tegen Alcoyano uit de Segunda División B. Dat zou de druppel zijn geweest voor de aanvallende middenvelder om een transferverzoek in te dienen.