Bayern laat geen spaan heel van Schalke; nieuw record Lewandowski

Zondag, 24 januari 2021 om 17:27 • Laatste update: 18:27

Bayern München heeft zondag een eenvoudige zege geboekt in de Bundesliga. In de Veltins-Arena genoot de ploeg van Hansi Flick tegen Schalke 04 bij rust een 0-1 voorsprong, die in de tweede helft verder uitgebouwd werd: 0-4. Robert Lewandowski maakte het tweede doelpunt, en hij vestigde daarmee een nieuw Bundesliga-record: hij is de eerste speler ooit die in acht achtereenvolgende uitwedstrijden wist te scoren. Dankzij de zege slaat de koploper een gat van zeven punten op de achtervolger RB Leipzig, die zaterdag met 3-2 onderuit ging op bezoek bij 1. FSV Mainz 05.

Klaas-Jan Huntelaar zat, net als in de midweekse degradatiekraker tegen 1. FC Köln (1-2 nederlaag), nog niet bij de selectie van Schalke vanwege een kuitblessure. Hoewel die Königsblauen met opgeheven hoofd aan de aftrap verschenen, was het Bayern München dat vanaf de eerste speelminuut de lakens uitdeelde. De eerste grote kans van de wedstrijd ontstond al na vijf minuten, toen Lewandowski rakelings over kopte uit een voorzet van Joshua Kimmich. Het enige speldenprikje van de eerste helft werd door Schalke in de elfde minuut uitgedeeld, maar Manuel Neuer bracht redding op een kopbal van Mark Uth.

In het restant van de eerste helft haalden de bezoekers de voet niet meer van het gaspedaal. Nadat doelman Ralf Fährmann halverwege het eerste bedrijf tot tweemaal toe puike reddingen in huis had, vond Bayern na ruim een half uur spelen alsnog de openingstreffer. Kimmich werd aangespeeld aan de rechterkant van het veld en produceerde vervolgens een voorzet richting de tweede paal, die overtuigend werd binnengeknikt door Thomas Müller: 0-1. Het was vooral de verdienste van Fährmann dat de marge bij rust minimaal was.

Waar Matija Nastasic zeven minuten na de thee verzuimde om zijn ploeg op gelijke hoogte met Bayern te knikken, was der Rekordmeister even later wel trefzeker. Wederom was het Kimmich die met een fraaie pass aan de basis stond van het doelpunt; ditmaal was Lewandowski het eindstation. De spits nam fraai aan en omspeelde Ozan Kabak, waarna de Poolse goalgetter zijn 23ste van het seizoen aantekende. Een kwartier voor tijd hoopte Alessandro Schöpf nog voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar zijn inzet van de rand van het strafschopgebied ging rakelings naast.

In de slotfase van de wedstrijd bouwden de bezoekers hun voorsprong nog verder uit. Twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd tekende Müller zijn tweede van de wedstrijd aan, toen hij uit een voorzet van Kimmich de 3-0 binnenkopte. In de slotminuut van het duel zette David Alaba, met een harde zwabberbal vanaf circa dertig meter, de 0-4 eindstand op het scorebord. Schalke blijft onderaan staan in de Bundesliga. De ploeg van trainer Christian Gross verzamelde zeven punten uit achttien duels en heeft een achterstand van acht punten op nummer zestien 1. FC Köln. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks uit de Bundesliga.