VVV-Venlo dient FC Twente historische thuisnederlaag toe

Zondag, 24 januari 2021 om 16:27 • Dominic Mostert

Voor het eerst in de clubhistorie heeft FC Twente vijf thuisnederlagen op rij geïncasseerd in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ron Jans verloor zondag met 0-1 van VVV-Venlo en blijft daardoor steken op de zevende plek in de Eredivisie. Het zag er lang naar uit dat een punt het maximaal haalbare was voor VVV, maar invaller Torino Hunte brak alsnog de ban: 0-1. VVV vergroot de voorsprong op de degradatiestreep dankzij de overwinning tot acht punten.

De ploeg van Jans begon, in een poging de slechte thuisreeks van vier opeenvolgende nederlagen te doorbreken, met aanvallende intenties aan het duel met de Limburgers. De laatste zege in De Grolsch Veste boekten de Tukkers bijna drie maanden geleden, toen PEC Zwolle met 5-1 verslagen werd. Hoewel Twente de lakens uitdeelde in het eerste bedrijf, werden grote kansen nauwelijks gecreëerd. De beste mogelijkheid ontstond in de zesde speelminuut voor Danilo Pereira. De clubtopscorer ontving een steekpass in het zestienmetergebied en haalde meteen uit, maar doelman Thorsten Kirschbaum bracht redding op de inzet.

Kort na het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd kreeg Danilo opnieuw een mogelijkheid om de score te openen. De spits draaide zich knap vrij en produceerde een goed schot vanaf de rand van de zestien, maar Kirschbaum strekte zich en voorkwam een treffer. VVV-Venlo kwam nauwelijks in het spel voor: een laag afstandsschot van Zinédine Machach, dat makkelijk opgepakt kon worden door sluitpost Joël Drommel, was het enige Venlose wapenfeit van de eerste helft.

In de openingsfase van het tweede bedrijf werden er weinig grote mogelijkheden gecreëerd, maar na ruim een uur spelen kreeg Danilo wel een goede kans. Gijs Smal haalde de achterlijn en legde de bal terug op de vrijgelaten Braziliaan, die het leer net niet vol genoeg raakte en naast schoot. De eerste serieuze kans op de openingstreffer voor de ploeg van De Koning ontstond pas in de 71ste minuut. Invaller Hunte schoot vanaf de rand van het strafschopgebied hard op doel, maar Drommel bracht knap redding.

Twaalf minuten voor het einde van de wedstrijd moest de doelman van Twente alsnog capituleren. Tobias Pachonik ontving een fraaie dieptepass tegen de achterlijn aan en legde de bal terug op de rand van de zestien. De inlopende Hunte zag zijn kans schoon en zorgde met een geplaatst schot voor de winnende treffer: 0-1. De thuisploeg, inmiddels met kersverse aanwinst Luciano Narsingh binnen de lijnen, ging nog op zoek naar de gelijkmaker, maar die werd niet meer gevonden.