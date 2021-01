FC Utrecht zegeviert dankzij droomdoelpunt supersub Boussaid in minuut 88

Zondag, 24 januari 2021 om 16:25 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:35

FC Utrecht heeft de 2-0 zege op Heracles Almelo van een week geleden een passend vervolg kunnen geven. De middenmoter uit de Domstad won dankzij een schitterende treffer in de 88ste minuut van invaller Othman Boussaid van het stugge Sparta Rotterdam: 1-0. Een geslaagde generale dus voor de formatie van trainer René Hake in aanloop naar de topduels met AZ van aanstaande woensdag en Ajax op 7 februari.

Bart Ramselaar had FC Utrecht een droomstart kunnen bezorgen. De middenvelder kwam al na 39 seconden in kansrijke positie, maar zijn inzet werd gepareerd door Sparta-doelman Maduka Okoye. Korte tijd later verzuimde Willem Janssen raak te koppen uit een afgemeten hoekschop van Adam Maher, terwijl Gyrano Kerk eveneens een grote kans onbenut liet. Na een voorzet van Django Warmerdam liet de aanvaller de bal van zijn voet springen, tot ongeloof van alles en iedereen bij de thuisspelende ploeg. Nog voordat er een halfuur was gespeeld deelde ook Joris van Overeem in de malaise, want de middenvelder schoot alleen voor Okoye over het doel van Sparta, dat wonderwel zonder kleerscheuren het rustsignaal bereikte.

De wat ongelukkig spelende Adrián Dalmau zag na rust een inzet op tijd onschadelijk worden gemaakt door zijn bewaker Tom Beugelsdijk. FC Utrecht bleef op jacht naar de bevrijdende 1-0, maar veel succes leverde dat niet op. Hake greep na 68 minuten spelen in en bracht Mimoun Mahi en Othman Boussaid in het veld als vervangers van Kerk en Van Overeem. In de 77ste minuut leek Maher goed weg te komen toen hij een harde overtreding beging op Adil Auassar. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük hield een tweede gele kaart, en dus rood, echter op zak voor de middenvelder van FC Utrecht.

Met nog circa tien minuten op de klok maakte de van FC Groningen overgenomen Remco Balk zijn debuut namens FC Utrecht, als vervanger van Maher. Op datzelfde moment werd Ramselaar afgelost door Urby Emanuelson. Kort voor het einde van het treffen in Utrecht kwam er alsnog een winnaar tevoorschijn. Van de Streek legde de bal breed op Boussaid, die de bal goed controleerde en zag waar Okoye stond opgesteld. De invaller haalde verwoestend uit en zag de bal tot zijn vreugde in de kruising verdwijnen: 1-0. FC Utrecht stijgt naar plek acht in de Eredivisie en gaat dankzij de zege over Sparta heen. De Rotterdammers zakken door de late verliesbeurt naar plaats tien.