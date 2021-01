Ryan Babel ontpopt zich te elfder ure als redder van Galatasaray

Zondag, 24 januari 2021 om 16:05

Galatasaray heeft zondag ternauwernood drie punten bijgeschreven in de strijd om het kampioenschap in de Süper Lig. Het team van Fatih Terim stevnede op bezoek bij Yeni Malatyaspor af op een 0-0 gelijkspel, maar Ryan Babel bezorgde Galatasaray met een laat doelpunt een 0-1 overwinning op de nummer negen van Turkije. Ryan Donk deed eveneens negentig minuten mee. Na de zege is Galatasaray twee punten verwijderd van de koploper Besiktas, die later op de zondag nog wel in actie komt.

Galatasaray leek lang af te stevenen op een gelijkspel. De bezoekers, die met het uitvallen van Sofiane Feghouli na 25 minuten een vroege domper te verwerken kregen, kwamen ondanks een overwicht aan balbezit en doelpogingen niet tot scoren op het lastig bespeelbare veld in de Malatya Arena. Twee minuten voor tijd bleek een ingeving van Babel echter genoeg. De aanvaller vond vanaf een kleine 25 meter de ruimte voor een laag en hard schot in de rechterbenedenhoek, waar doelman Abdulsamed Damlu zich op verkeek: 1-0. Galatasaray staat nu tweede, maar heeft hetzelfde puntenaantal als nummer drie Fenerbahçe en heeft een duel meer gespeeld.