Ten Hag kritisch op Ajax-duo: ‘Ik vond ze de hele wedstrijd al niet goed spelen’

Zondag, 24 januari 2021 om 16:05

Ajax boekte zondagmiddag een moeizame overwinning op Fortuna Sittard: 1-2. Erik ten Hag haalde Noussair Mazraoui en Antony in de tweede helft van het veld (voor Devyne Rensch en David Neres), omdat hij van mening was dat het tweetal schuldig was aan het tegendoelpunt dat werd aangetekend door Mickaël Tirpan. De trainer van Ajax is na afloop in gesprek met ESPN kritisch over het optreden van Marzaoui en Antony in het duel met Fortuna.

“Dat was slap en ongeconcentreerd”, zo wijst Ten Hag op het tegendoelpunt, dat Tirpan aantekende op aangeven van Lisandro Semedo. “We hebben er in de rust op gewezen, dat is niet goed genoeg en dat mag niet gebeuren. Dat is de reden dat ik ze eruit haalde. Ik vond ze de hele wedstrijd al niet goed spelen, maar in de fase na rust waren ze gewoon slap. Die twee hebben al geweldige dingen laten zien. Als ze goed zijn, zijn ze niet te stoppen. Maar vandaag hadden ze een mindere dag en dat kan, door de bank die wij hebben kun je dan wisselen.”

"We hebben ontzettend veel kansen gecreëerd, ongekend. We moeten die wedstrijd natuurlijk veel eerder in het slot gooien. Dusan (Tadic, red.) had drie, vier kansen. Sébastien (Haller, red.) ook drie, vier kansen. Antony twee kansen. Als het dan zo lang duurt voordat je eindelijk die 1-2 hebt en ze eerst nog terug laat komen tot 1-1, is dat niet goed. Maar als je zo goed voetbalt en zo bij elkaar speelt, is dat wel goed”, zo analyseert Ten Hag het wedstrijdverloop.

“Soms heb je gewoon zo'n fase in het seizoen. Daar zitten wij nu in. Ik zou me pas zorgen gaan maken als we de kansen niet meer creëren. Dat doen we wel. Ook omdat we ondanks de moeilijke omstandigheden gewoon goed voetballen”, verklaart Ten Hag waarom Ajax moeilijk tot scoren komt. Het is volgens de oefenmeester geen excuus dat Ajax afgelopen week in de TOTO KNVB Beker tegen AZ (0-1 zege) speelde. “Sébastien speelde maar een halve wedstrijd, terwijl Dusan een klein stukje speelde. Antony speelde helemaal niet, dus dan mag je toch meer frisheid van je aanvallers verwachten. Dat moeten we ook van ze eisen. Ze hebben de kwaliteiten, dus ze moeten gewoon die kansen benutten.”