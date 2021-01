Dost, Lang en Vormer doen Van den Brom veel pijn in Belgische topper

Zondag, 24 januari 2021 om 15:24

Club Brugge heeft zichzelf een goede dienst bewezen in de strijd om de landstitel. Zondag ontving de koploper in het Jan Breydelstadion naaste achtervolger KRC Genk, dat met 3-2 verslagen werd. Bas Dost maakte de openingstreffer op aangeven van Noa Lang, die ook de assist verzorgde bij de winnende treffer van Brandon Mechele. Ook Ruud Vormer had met een doelpunt een belangrijk aandeel in de zege voor Club Brugge. Dankzij de zege vergrootte Blauwzwart het gat met de nummer twee op de ranglijst, met nog elf speelronden te gaan in de reguliere competitie, tot maar liefst twaalf punten.

De openingsfase van de wedstrijd was voor de ploeg van trainer Philippe Clement, die vanaf de aftrap meteen de aanval zocht. Het opportunistische voetbal van Club leverde al snel het gewenste resultaat op, want nog voor het verstrijken van de zevende speelminuut vond Dost op aangeven van Lang de openingstreffer. In eerste instantie werd het loepzuivere doelpunt wegens buitenspel afgekeurd, maar na het bekijken van de videobeelden werd de treffer alsnog geldig verklaard: 1-0. Na een kwartier spelen kreeg Lang een kans om binnen te knikken uit een voorzet van Hans Vanaken, die na een schorsing van drie wedstrijden terugkeerde op het veld. Doelman Danny Vukovic kon de kopbal echter uit de hoek duiken.

Halverwege de eerste helft kwam Genk, overigens volledig tegen de verhoudingen in, op gelijke hoogte. Nadat Gerardo Arteaga een steekpass ontving leverde hij een voorzet af bij de eerste paal, die Junya Ito achter zijn standbeen langs wist af te ronden: 1-1. Na de gelijkmaker kreeg de ploeg van Van den Brom meer kleur op de wangen, en tien minuten voor rust kwam Genk zelfs aan de leiding. Paul Onuachu werd tegen de grond gewerkt, maar daardoor viel de voorzet van Ita wel op een gunstige positie voor de voeten van Bastien Toma. De middenvelder bleef rustig en schoot de 1-2 vervolgens diagonaal binnen.

Na rust bleef het spelbeeld gelijk aan dat van het eerste bedrijf: Brugge nam het initiatief; Genk probeerde via de counter doorbraken te forceren. Halverwege de tweede helft werd de aanvalslust van de thuisploeg beloond. Clinton Mata omspeelde Arteaga en legde de bal terug op Vormer, die zijn ploeg vervolgens met een schot in de verre hoek langszij bracht: 2-2. Een kwartier voor tijd kwam Brugge voor de tweede keer in de wedstrijd aan de leiding. Mechele nam een diepe pass van Lang aan op zijn borst en vond uit de draai de benedenhoek: 3-2.

Hoewel de bezoekers nog enkele pogingen waagden de Brugse muur te slechten, bleef de stand ongewijzigd. Het was de elfde keer op rij dat Genk niet wist te winnen in het Jan Breydelstadion, waar de ploeg voor het laatst in oktober 2013 zegevierde (0-2).