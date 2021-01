Arsenal meldt akkoord met Fenerbahçe en zwaait Mesut Özil definitief uit

Zondag, 24 januari 2021 om 15:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:22

Mesut Özil verruilt Arsenal voor Fenerbahçe, zo maken beide clubs via de officiële kanalen bekend. David Ornstein, journalist van The Athletic, meldt dat de Turkse topclub de 32-jarige aanvallende middenvelder transfervrij overneemt van the Gunners. Volgens Ornstein stelt Arsenal daarmee enkele toekomstige bonussen veilig. De verbintenis van Özil bij Arsenal liep na dit seizoen af.

De vertrokken spelmaker was op een zijspoor beland bij Arsenal. Manager Mikel Arteta schreef Özil niet eens in voor de Premier League en de groepfase van de Europa League. Derhalve lijkt een tussentijds vertrek de beste oplossing te zijn voor alle partijen. "Het was een voorrecht om met Mesut samen te mogen spelen en hem later te coachen", reageert Arteta zondag op het vertrek van de routinier richting de Turkse competitie. "Hij is heel belangrijk geweest voor Arsenal, onder meer door driemaal de FA Cup te veroveren. Hij heeft daarmee geschiedenis geschreven voor deze club."

Snel meer.