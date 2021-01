Chelsea houdt FA Cup-droom levend ondanks grote blunder Kepa

Zondag, 24 januari 2021 om 15:03 • Rian Rosendaal

Eindelijk een opsteker voor Chelsea na een reeks teleurstellende resultaten in de Premier League. De ploeg van de bekritiseerde manager Frank Lampard won zondagmiddag op Stamford Bridge met 3-1 van Luton Town in de vierde ronde van de FA Cup. Tammy Abraham tekende voor een hattrick namens the Blues, terwijl Kepa lelijk in de fout ging bij het doelpunt van de bezoekers. Hakim Ziyech was behoorlijk onzichtbaar bij Chelsea en de middenvelder werd na 75 minuten naar de kant gehaald door Lampard.

Chelsea kende de ideale start tegen de nummer dertien uit het Championship, met een hoofdrol voor Abraham, die zijn seizoenstotaal op elf treffers bracht. In de elfde minuut kwam de bal na een actie van Timo Werner enigszins gelukkig bij de Engelse spits terecht en Abraham schoot vervolgens raak met een beheerste knal in de hoek. In minuut zeventien leek alle spanning al te zijn verdwenen, daar de 2-0 voor Chelsea op het scorebord bracht. De goede start liep echter een deuk op door het geblunder van Kepa. Een niet al te hard schot verdween langs de grabbelende Spaanse keeper het doel in, tot afgrijzen van met nema Kepa zelf. De ongelukkige sluitpost moet normaal gesproken Édouard Mendy voor zich dulden en kreeg pas voor de zesde keer dit seizoen een basisplaats van Lampard.

Mag Kepa een keer keepen bij Chelsea Football Club, gebeurt er dit...???? Geplaatst door voetbalzone op Zondag 24 januari 2021

De Londense club bereikte met een minieme 2-1 voorsprong de rust. Na een uur spelen verrichtte Kepa een zeer belangrijke redding bij een snelle counter van Luton Town. Harry Cornick kreeg de bal in kansrijke positie in het strafschopgebied, maar zijn knal werd vakkundig gepareerd door de alerte Kepa. Chelsea haalde opgelucht adem en ging vervolgens op jacht naar de derde treffer. Ruim een kwartie voor tijd was Abraham het eindstation van een fraaie aanval van de thuisspelende ploeg: 3-1. Door de hattrick mag de aanvaller de wedstrijdbal mee naar huis nemen.

Ziyech maakte andermaal weinig indruk bij Chelsea en de aanvallende middenvelder maakte een kwartier voor tijd samen met Abraham plaats voor Olivier Giroud en Kai Havertz. Vijf minuten voor tijd had Werner ook zijn doelpunt mee kunnen pakken, nadat de Duitser in het strafschopgebied onderuit was gehaald door Clark. De zwakke poging echter vanaf elf meter werd gekeerd door doelman Simon Sluga. Chelsea bekert ondanks de misser van Werner verder en ontmoet Barnsley in de achtste finale van de FA Cup.