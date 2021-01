De Ligt keert na vier duels afwezigheid terug bij winnend Juventus

Zondag, 24 januari 2021 om 14:25 • Rian Rosendaal

Juventus heeft zondagmiddag zonder al teveel moeite afgerekend met Bologna: 2-0. Jerdy Schouten vervulde in de eerste helft van de ontmoeting in Turijn onbedoeld een hoofdrol, daar een afstandsschot via zijn voet in het doel verdween. Bij de bezoekers uit Bologna had Mitchell Dijks een basisplaats als linksback. Matthijs de Ligt keerde na zijn coronabesmetting als invaller terug bij La Vecchia Signora. Juventus stijgt dankzij de eenvoudige zege naar de vierde plaats in de Serie A, met een achterstand van zeven punten op koploper AC Milan (43 om 36 punten).

In de vijftiende minuut ging het mis voor Schouten. Arthur Melo kwam in kansrijke positie en legde aan voor een afstandsschot. De knal leek een makkelijke prooi te zijn voor doelman Lukasz Skorupski, totdat de Nederlandse middenvelder in zijn eigen strafschopgebied zijn voet uitstak. De bal verdween hierdoor in de verre hoek, tot vreugde van Juventus en afgrijzen van Schouten. Juventus ging vervolgens op zoek naar een tweede treffer, om zo de wedstrijd vroegtijdig te kunnen beslissen. Bologna hield evenwel stand en ging met slechts een 1-0 achterstand de rust in. Skorupski redde na een halfuur spelen nog briljant op een inzet van Cristiano Ronaldo, terwijl in de rebound ook Federico Bernardeschi werd gestuit.

Gooaaal Arthur Melo! ??



Het schot van de Braziliaan wordt volledig van richting veranderd door Jerdy Schouten, waardoor keeper Skorupski kansloos is ??#ZiggoSport #SerieA #JUVBOL pic.twitter.com/uWOZmfWa0z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2021

Juventus kon ook rekenen op doelman Wojciech Szczesny, die weinig te doen had maar alert was bij de spaarzame aanvallen van Bologna. Tien minuten na rust redde de Poolse sluitpost bekwaam op een gekruld schot van Riccardo Orsolini. Het was vervolgens Juventus dat aan de andere kant de voorsprong wist uit te breiden. Weston McKennie was alert en scoorde met een kopbal voor de thuisploeg. Luttele minuten later was de Amerikaanse middenvelder dicht bij de derde treffer voor Juventus, na een uitstekende pass van Ronaldo. Skorupski was er echter als de kippen bij om de inzet van McKennie te pareren.

Andrea Pirlo wisselde een flink aantal keren in de slotfase, met onder meer De Ligt die Leonardo Bonucci afloste in het centrum van de verdediging. De Oranje-international miste in totaal vier duels van Juventus vanwege de coronaperikelen. Pirlo schonk in de slotfase ook speeltijd aan Álvaro Morata, Aaron Ramsey en Adrien Rabiot. Juventus hield gemakkelijk stand in het laatste gedeelte van het treffen van zondagmiddag en houdt derhalve aansluiting met de toppploegen in de Serie A.