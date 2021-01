Haller bezorgt Ajax moeizame overwinning op Fortuna Sittard

Zondag, 24 januari 2021 om 14:12 • Chris Meijer • Laatste update: 14:20

Ajax heeft op bezoek bij Fortuna Sittard geen fout gemaakt. De koploper van de Eredivisie had het bijzonder lastig met de ploeg van trainer Sjors Ultee, maar sleepte uiteindelijk een 1-2 overwinning uit het vuur. Sébastien Haller zorgde na ruim een uur spelen voor de winnende treffer in het Fortuna Sittard Stadion. Ajax zet daarmee naaste achtervolger Vitesse weer op drie punten achterstand, nadat de Arnhemmers zaterdagavond dankzij een 1-0 overwinning op FC Groningen op gelijke hoogte waren gekomen.

Erik ten Hag gooide zijn opstelling voor het met 0-1 gewonnen bekerduel met AZ van afgelopen woensdag nog volledig om. Er stonden maar liefst acht nieuwe spelers ten opzichte van het duel met Feyenoord (1-0 zege) aan de aftrap: Nicolás Tagliafico, Ryan Gravenbech en Quincy Promes waren de enige spelers die hun basisplaats behielden. Zijn vertrouwde basiself werd nu weer in ere hersteld, behoudens twee wijzigingen: Perr Schuurs verving Jurriën Timber, terwijl Zakaria Labyad in plaats van Quincy Promes aan de aftrap verscheen.

Fortuna is sinds december bezig aan een opmars in de Eredivisie, al werd de ploeg van Ultee midweeks wel door NEC Nijmegen geëlimineerd in de TOTO KNVB Beker. De Limburgers begonnen ook niet slecht aan het treffen met Ajax, dat een vermakelijke openingsfase kende. Haller dook tot twee keer toe op in zeer kansrijke positie, een schot van Labyad ging via een verdediger van Fortuna maar net naast, André Onana moest reddend ingrijpen op een schot van Emil Hansson en een poging van Lisandro Semedo stuiterde net naast nadat hij aan Nicolás Tagliafico ontsnapt was, alvorens de ban na negentien minuten spelen gebroken werd.

Een hoekschop van Labyad leek richting Schuurs te gaan, maar hij ging onder de bal door. Daardoor kreeg Polter de bal ongelukkig op de rug, waarna het leer in de verre hoek achter doelman Yanick van Osch viel. Snel na de openingstreffer trof ook Fortuna doel, na een combinatie tussen Zian Flemming en Hansson. De treffer van laatstgenoemde werd echter geannuleerd wegens buitenspel. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor Ajax: een schot van Tadic ging over, een kopbal van Antony werd gekeerd door Van Osch en ook Labyad kon in kansrijke positie de marge niet verdubbelen. Aan de andere kant moest Onana nog reddend optreden na een schot van Hansson. In de blessuretijd van de eerste helft werd het nog onvriendelijk, na een charge van Tagliafico en een trappende beweging van Antony richting Tirpan.

De tweede helft was pas drie minuten oud toen Fortuna op gelijke hoogte kwam. Tesfaldet Tekie stuurde Semedo de diepte in. De aanvaller ontdeed zich van Tagliafico en vond voor het doel de deze maand van Kasimpasa overgekomen Mickaël Tirpan, die Onana van dichtbij kansloos liet. Een kleine tien minuten later leek Ajax weer op voorsprong te komen. Antony vond Noussair Mazraoui bij de tweede paal, hij verlengde de bal richting Haller en het leer kwam via Van Osch terecht bij Labyad. De aanvallende middenvelder leek de bal binnen te lopen, maar gebruikte daarbij de hand en na inmenging van de VAR werd de treffer om die reden afgekeurd.

Vier minuten later kwam Ajax alsnog op voorsprong, al ging daar een controversieel moment aan vooraf. Semedo ging na een duel met Ryan Gravenberch in het strafschopgebied van Ajax naar de grond en bleef vervolgens liggen. De bal werd door beide ploegen niet uit geschoten en uit de aanval die volgde, scoorde Ajax. Een afgemeten voorzet van Tagliafico vond Haller, die voor zijn tegenstander kwam en de bal met de punt achter Van Osch plaatste. In het restant van de tweede helft kreeg Ajax meer ruimte om het duel te beslissen, al bleven de kansen die voor rust nog gecreëerd werden eigenlijk uit.

Fortuna zette in de slotfase weliswaar aan, maar had moeite om daadwerkelijk tot kansen te komen. Ajax maakte echter weinig gebruik van de geboden ruimte, waardoor het duel tot de laatste minuut spannend bleef. De grootste kans in de slotfase was nog voor invaller David Neres, maar zijn inzet werd gekeerd door Van Osch. Fortuna besloot het duel nog met tien man, nadat Polter mede dankzij inmenging van de VAR een rode kaart ontving van scheidsrechter Dennis Higler wegens een charge op de ingevallen Edson Álvarez. Voor Ajax wacht nu komende donderdag een thuiswedstrijd tegen Willem II, waarna drie dagen later een bezoek aan AZ op het programma staat. Fortuna neemt het komende woensdag op tegen RKC Waalwijk en treft daarna op zaterdag VVV-Venlo.